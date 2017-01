Po smrti prebežnice upor prebežnikov blizu Benetk

Prebežniki živijo v slabih razmerah

4. januar 2017 ob 07:09

Conetta - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Prebežniki v namestitvenem centru v vasi Conetta blizu Benetk so se uprli po tem, ko je umrla 25-letnica iz Slonokoščene obale. Upor je razkril slabe razmere, v katerih živijo prebežniki.

Prebežniki se pritožujejo, da je pomoč Sandrini Bakayoko, ki je, kot je pokazala obdukcija, umrla zaradi pljučne tromboembolije, prišla prepozno, kar so reševalne službe sicer zanikale. Zato se je okoli 40 ljudi v noči na torek zabarikadiralo v zabojnike, v katerih živijo, in zadržalo 25 zaposlenih, je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec.

Protesti so se vrstili ves dan. V centru, ki ga upravlja zadruga Ecofficina, biva 1.360 ljudi, čeprav so kapacitete omejene na petsto. Upor je razkril slabe razmere v neogrevanih zabojnikih in šotorih. Ker Italija vse doslej ni poskrbela za sistemsko rešitev problema prebežnikov, se bodo podobni incidenti nadaljevali.

Iz Conette, kjer živi samo 190 vaščanov, poročajo o stalnih napetostih med frankofonskimi prebežniki iz Slonokoščene obale in angleško govorečimi Nigerijci. Skupina prebežnikov je v torek protestirala tudi v Veroni, kjer je ustavila promet in uničila nekaj zabojnikov.

B. V.