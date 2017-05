Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potniki družbe British Airways imajo težave že drugi dan. Druge letalske družbe niso imele težav. Foto: Reuters Potniki, ki so obtičali zaradi preklica poleta, lahko zahtevajo do 200 funtov (230 evrov) za prenočišče za dve osebi, 50 funtov za prevoz med hotelom in letališčem ter 25 funtov na dan na odraslo osebo za hrano in pijačo, poroča BBC. Foto: Reuters Sorodne novice Odpovedani poleti British Airwaysa: Kriva je bila napaka v napajanju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po sobotnem izpadu informacijskega sistema na Heathrowu še naprej težave

Razlog naj ne bi bil kibernetski napad

28. maj 2017 ob 14:20

London - MMC RTV SLO/STA

Po sobotnem izpadu informacijskega sistema britanske letalske družbe British Airways je bila tretjina nedeljskih poletov te družbe z londonskega letališča Heathrow preklicanih, potniki pa imajo težave že drugi dan.

V družbi so izrazili upanje, da bodo poleti z drugega londonskega letališča Gatwick še danes potekali po normalnem urniku, na Heathrowu pa da jim bo to uspelo "v veliki večini". Po poročanju BBC-ja so imeli nedeljski leti z Gatwicka sicer zamude, nobeden pa ni bil preklican. British Airways je potnike še pozval, naj se ne odpravljajo na Heathrow, če nimajo potrjene rezervacije poleta, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

British Airways je moral zaradi velikega izpada informacijskega sistema odpovedati vse sobotne polete iz Gatwicka in Heathrowa. Za zdaj ne kaže, da bi bila to posledica kibernetskega napada, vseeno pa je to povzročilo veliko zmedo med potniki te letalske družbe in izpad številnih poletov.

Kot je sporočil vodja letalske družbe Alex Cruz, jim je izpad sistema povzročil težave po vsem svetu. "Vsa naša prijavna mesta in operacijski sistemi so bili prizadeti," je povedal. Zatrdil je tudi, da nimajo "nobenega dokaza o kibernetskem napadu".

Do izpada sistema je sicer prišlo na zelo prometen dan pred tridnevnim koncem tedna in začetkom šolskih počitnic. Težave so občutili po vseh britanskih letališčih, pa tudi v Evropi, od Rima, Malage in Pariza, poroča DPA.

Odpravljanje posledic bo trajalo

Strokovnjaki opozarjajo, da bo odpravljanje posledic sesutja informacijskega sistema trajalo še nekaj časa. Težave v letalskem prometu bodo verjetno trajale še nekaj dni, četudi bi lahko hitro odpravili napake, kar je sicer malo verjetno, je za DPA opozoril strokovnjak za področje informacijske tehnologije John Strickland.

British Airways je sicer težave s svojim informacijskim sistemom imelo že julija in septembra lani, vendar so bile tiste težave v primerjavi s sobotnim izpadom sistema praktično zanemarljive. Tokrat je bilo prizadetih več tisoč potnikov, ki se niso mogli prijaviti na svoj polet, prav tako pa so na tleh ostala številna letala.

Britanska letalska družba bo morala vsem prizadetim plačati tudi odškodnino, ki bo šla verjetno v milijone.

B. V.