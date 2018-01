Po trčenju tankerja in tovorne ladje blizu Kitajske 32 pogrešanih

Tanker je prevažal nafto iz Irana

7. januar 2018 ob 08:24

Šanghaj - MMC RTV SLO, STA

Pred vzhodno obalo Kitajske sta v soboto zvečer trčila tanker in tovorna ladja. Pogrešanih je 32 ljudi, med njimi 30 iranskih državljanov. Iz tankerja izteka nafta.

Vzrok nesreče še ni znan. Po trčenju je tanker, ki je iz Irana v Južno Korejo prevažal 136.000 ton naftnega kondenzata, zajel požar. 32 članov posadke tankerja pogrešajo. Med njimi je 30 državljanov Irana, dva člana posadke pa sta iz Bangladeša.

Kitajska je poslala osem ladij za iskanje in reševanje, Južna Koreja pa je poslala ladjo in helikopter.

Tanker Sanchi, ki je plul pod panamsko zastavo, je s tovorno ladjo trčil približno 300 kilometrov vzhodno od ustja reke Jangce pri Šanghaju.

Tovorna ladja CF Crystal je prevažala 64.000 ton žita, ki naj bi ga iz ZDA pripeljali v kitajsko provinco Guangdong. 21-člansko posadko, vsi so državljani Kitajske, so po nesreči rešili.

Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd