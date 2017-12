Južna Koreja: V trku ribiške ladje s tankerjem umrlo 13 ljudi

Sedem ljudi rešili iz vode

3. december 2017 ob 18:31

Inčeon - MMC RTV SLO, Reuters

Na zahodni obali Južne Koreje blizu mesta Inčon je manjša ribiška ladja trčila s 336-tonskim tankerjem in se nato prevrnila. V nesreči je umrlo najmanj 13 ljudi, sedem je ranjenih.

Na ladji je bilo 20 potnikov in dva člana posadke. Pri reševanju je sodeloval vojaški helikopter in več deset reševalnih plovil. Sedem ponesrečencev z ribiške ladje so prepeljali v bolnišnico, medtem ko na tankerju nihče ni bil ranjen. Med pogrešanimi naj bi bil tudi kapitan ribiške ladje.

Nesreča se je zgodila devet minut po izplutju ribiške ladje iz pristanišča, najverjetneje med srečanjem s tankerjem pod mostom, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Predstavnik obalne straže je za BBC dejal, da vzrok nesreče še preiskujejo, za število smrtnih žrtev pa so krive tudi nizke temperature.

Gre za največjo ladijsko nesrečo v Južni Koreji po letu 2015, ko je na ribiškem izletu blizu mesta Čedžu umrlo 15 ljudi. Leta 2014 je v nesreči potniškega trajekta, na krovu katerega so bili večinoma šolarji, preminilo več kot 300 ljudi.

VIDEO Južna Koreja: 13 mrtvih v trčenju ribiške ladje in tankerja

J. R.