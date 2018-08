Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nekdanji minister za ribištvo in premierka na novinarski konferenci po odstopu. Foto: EPA Per Sandberg je bil znan po svojih protipriseljenskih stališčih. Foto: EPA Sorodne novice Norveška ministrica z odstopom preprečila politično krizo Dodaj v

Počitnice v Iranu odnesle norveškega ministra

Obveščevalna služba preiskuje partnerko

13. avgust 2018 ob 21:54

Oslo - MMC RTV SLO, STA

Norveški minister za ribištvo Per Sandberg iz vrst protipriseljenske Napredne stranke je odstopil po nenapovedanem dopustu v domovini svoje partnerke, priseljenke iz Irana.

O obisku v Iranu bi minister moral obvestiti kabinet norveške premierke Erne Solberg. Ta je odstop označila za pravilno odločitev in dodala, da pri "varnostnih vprašanjih ni pokazal potrebne zdrave pameti".

Sandberg, ki je odstopil tudi z mesta namestnika vodje protipriseljenske Napredne stranke, je priznal, da je s svojim novim dekletom obiskal Iran, ne da bi o tem obvestil premierkin kabinet. 58-letnik je priznal tudi, da je s seboj vzel tudi službeni mobilni telefon, s čimer je kršil varnostne protokole. Norveška obveščevalna služba sicer Iran skupaj s Kitajsko in Rusijo uvršča med države, kjer najverjetneje vohunijo.

Minister je skušal z opravičilom pomiriti kritike, ki so po objavi zgodbe v medijih prihajale iz vrst opozicije in tudi njegove lastne stranke. Vendar so nato iz dneva v dan na plan prihajale nove podrobnosti o Sandbergovih prekrških. Med drugim je službeni telefon vzel tudi na Kitajsko, s čimer je prav tako kršil varnostne protokole. "Neverjetno sem ponosen. Zadnji dve leti sta bili najbolj dragoceni v moji karieri. Sem potolčen in žalosten," je dejal na novinarski konferenci po odstopu.

Sandberga bo na ministrskem položaju nasledil Harald Tom Nesvik, ki prihaja iz iste stranke.

Preiskava proti partnerki

Norveška obveščevalna služba je medtem sprožila preiskavo partnerke, 28-letne nekdanje manekenke Bahareh Letnes, ker so se pojavila ugibanja, da je morda iranska vohunka. Ministrovemu dekletu, ki povezave z iransko oblastjo zanika, so sicer trikrat zavrnili prošnjo za azil, nato pa je vendarle dobila dovoljenje za bivanje na Norveškem.

Sandberg se je letos po ločitvi od partnerke in začetku odnosa z Letnesovo pojavil na proslavi islamske revolucije na iranskem veleposlaništvu, poroča norveški The Local. Predtem je bil znan kritik islamskih in romskih priseljencev na Norveškem.

