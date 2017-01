Pogovori o združitvi Cipra se bodo nadaljevali na strokovni ravni

Ciper je razdeljen od 1974

13. januar 2017 ob 10:18

Ženeva - MMC RTV SLO

Potem ko so se v ponedeljek v Ženevi začeli mirovni pogovori o rešitvi problema razdeljenega Cipra, se bodo v naslednji fazi nadaljevali na strokovni ravni, sporočata grško in turško zunanje ministrstvo.

Ti pogovori naj bi se začeli kmalu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je položaj prevzel z letošnjim letom, je dejal, da je sporazum o združitvi otoka "zelo blizu", obenem pa je posvaril pred upanjem na "hitro" rešitev. Otok je na grško in turško stran razdeljen od leta 1974, ko so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Tam so pozneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija.

Ključne ovire za dosego dogovora vključujejo vrnitev premoženja več deset tisoč Ciprčanom, ki so zbežali z domov leta 1974, in vprašanje navzočnosti turških enot na severu otoka po njegovi združitvi. Tam je namreč razporejenih 30.000 turških vojakov, čemur Grčija nasprotuje.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je po poročanju BBC-ja dejal, da so pogovori na "ključnem razpotju" in da jih bodo zdaj vodili strokovnjaki. Po poročilih naj bi se strokovnjaki začeli sestajati 18. januarja, osredotočali pa naj bi se na kočljiva varnostna vprašanja.

Kot je dejal grški zunanji minister Nikos Kotzias, bi se lahko on, Cavusoglu in britanski zunanji minister Boris Johnson (vsi predstavljajo države, ki so v skladu s sporazumom iz leta 1959 poroki varnosti na Cipru), ponovno sestali 23. januarja.

Cilj: Federacija

Cilj pogovorov je doseči sporazum o oblikovanju federacije, v kateri bi si grški in turški Ciprčani delili oblast. Tako grška kot turška skupnost bi morali sporazum odobriti na ločenih referendumih. Pogovori naj bi se odvijali še nekaj tednov, poroča BBC.

