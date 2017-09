Pogrom nad Rohingjami v Mjanmaru - 400 mrtvih, Erdogan svari pred genocidom

ZN opozarja na kršitve človekovih pravic

2. september 2017 ob 10:17

Jangon - MMC RTV SLO

V tednu dni spopadov med vladnimi silami in pripadniki muslimanske etnične manjšine Rohingja je bilo v Mjanmaru ubitih okoli 400 Rohingj, med njimi tudi številne ženske in otroci, katerih trupla je naplavilo na obalo Bangladeša. Mednarodna skupnost je zgrožena, da se v Mjanmaru dogaja genocid, opozarja tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Gre za najhujši izbruh nasilja v severozahodni mjanmarski zvezni državi Rakhine v desetletjih, do eskalacije pa je prišlo, ko naj bi uporniki iz vrst Rohingj napadli varnostne sile, te pa so se odzvale silovito. Združeni narodi ocenjujejo, da je iz svojih vasi zbežalo skoraj 38.000 Rohingj in poskušalo prečkati mejo z Bangladešem.

Mednarodna skupnost opozarja vlado Aung San Suu Kyi, Nobelove nagrajenke za mir iz leta 1991, naj se ogne pobojem nedolžnih civilistov. Oglasil se je tudi turški predsednik Erdogan, ki je Mjanmar obtožil genocida. "Tam poteka genocid. Tisti, ki si zatiskajo oči pred tem genocidom, ki se izvaja pod krinko demokracijo, pri njem sodelujejo," je bil oster Erdogan v govoru v Carigradu.

Novinarjev ne spuščajo na območje

Ker mjanmarske oblasti novinarjev v Rakhine ne spuščajo, je navedbe skoraj nemogoče neodvisno preveriti, poročajo pa tudi nevladne organizacije, da gre za pravi pokol nad muslimanskimi civilisti, za katerim stojijo tako vladne varnostne sile kot tudi nekakšne budistične vaške straže. Te naj bi samo v vasi Chut Pyin pobile 130 vaščanov.

"Povedali so nam, da je vojska sklenila obroč okoli vasi in napadla ljudi, ko so skušali zbežati," je za tuje agencije povedala Chris Lewa, direktorica Arakan Projecta, nevladne skupine, ki sodeluje z Rohingjami. "Po naših podatkih s terena jih je bilo ubitih najmanj 130, večinoma za posledicami strelnih ran. Številka temelji na seznamu ljudi, ki so bili pokopani."

Medsebojno obtoževanje

Vojska v uradni izjavi po drugi strani trdi, da je v zadnjem tednu prišlo do 90 oboroženih spopadov, vključno s prvimi 30, ki naj bi jih izvedli uporniki 25. avgusta. Vojska je upornikom odgovorila z "odstranjevalno operacijo upornikov", kot so se izrazili.

Zagovorniki Rohingj pravijo, da so varnostne sile in vaške straže napadle in požgale vasi, civiliste postrelile, preživele pa pognale v beg. Po navedbah nevladnih organizacij je bilo pri tem ubitih na stotine Rohingj, v dokaz pa na družabnih omrežjih objavile fotografije in posnetke.

Rohingje, ljudstvo brez države, ki že vrsto generacij živi na severu Mjanmara in ga označujejo za "najbolj preganjano manjšino na svetu", zdaj skuša pred nasiljem zbežati v Bangladeš, kjer pa so že pred časom omejili priliv beguncev, zato zdaj obupane Rohingje skušajo s komaj plovnimi čolni prečkati mejno reko Naf, pri tem pa se jih ogromno utopi, njihova trupla pa naplavlja na rečne bregove. Samo v četrtek so se prevrnili trije čolni, pri tem pa je utonilo okoli 40 ljudi, med njimi največ žensk in otrok.

Turčija pripravljena poravnati stroške?

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je bangladeške oblasti pozval, naj "odprejo svoja vrata", ob tem pa obljubil, da bo Turčija krila nastale stroške. Tudi Erdogan je dejal, da bo temo načel na naslednjem zasedanju Generalne skupščine v New Yorku ta mesec in dodal, da se je o tem že pogovarjal tako z generalnim sekretarjem ZN-a Antoniom Guterresom kot tudi z muslimanskimi voditelji.

Varnostni svet ZN-a se je sicer na temo nasilja v Mjanmaru v sredo sestal za zaprtimi vrati, a uradne izjave ni bilo. Je pa v petek Guterres dejal, da je "globoko zaskrbljen" zaradi situacije v Mjanmaru in pozval k "zadržanosti in umiritvi strasti, da bi se ognili humanitarni katastrofi".

V Mjanmaru živi okoli milijon Rohingj, v Bangladeš pa jih je do zdaj zbežalo okoli 400.000 in uradna Daka sporoča, da si jih ne želi še več. Mjanmarčani, večinoma budistične veroizpovedi, po drugi strani Rohingje označujejo za nezakonite prebežnike iz Bangladeša. Napetosti med muslimansko in budistično skupnostjo so se leta 2012 zaostrile v krvave spopade, v katerih je bilo ubitih več Rohingj, njihove vasi so bile požgane, več kot 100.000 pripadnikov ljudstva pa je bilo prisiljenih se preseliti v begunska taborišča, kjer mnogi še vedno živijo.

"Vlada mora nehati s to ofenzivo," je za AP dejal Phil Robertson, namestnik azijske izpostave Human Rights Watcha. "Oblasti morajo dovoliti človekoljubno pomoč in spustiti novinarje na območje. Moramo videti, kaj se je zgodilo, je pa jasno, da je prišlo do kršitev človekovih pravic." Robertson sicer dopušča možnost, da so bile pravice kršene na obeh straneh.

