Policija: V Nemčiji vse več potencialnih islamističnih teroristov

Nekaj potenciala tudi na skrajni desni

21. julij 2017 ob 15:20

Berlin - MMC RTV SLO

Po navedbah načelnika nemške zvezne policije je v Nemčiji danes skoraj 700 islamistov, ki naj bi predstavljali teroristično grožnjo. Holger Münch je za časnik Frankfurter Rundschau povedal, da v primerjavi z njimi skrajni desničarji in skrajni levičarji predstavljajo manjšo grožnjo.

Kot je povedal, je število islamističnih skrajnežev, ki jih sumijo, da bi potencialno lahko izvedli teroristične napade v Nemčiji, zdaj naraslo na 690 - notranje ministrstvo je februarja omenjalo številko 600.

Münch pravi, da radikalni islamisti predstavljajo največjo teroristično grožnjo v Nemčiji, medtem ko potencialno grožnjo s skrajne desne in skrajne leve smatrajo za manjšo. "Na levičarski sceni nemške zvezne dežele trenutno ocenjujejo, da se lahko število tistih, ki bi izvedli teroristični napad, prešteje na prste ene roke, medtem ko je na desničarskem polu ta številka nizka dvomestna," je povedal.

Skrajna desnica "bi lahko razvila teroristični potencial"

Münchova ocena je v ostrem nasprotju z izjavami več nemških politikov po nedavnih izgredih med vrhom G20 v Hamburgu, ki vztrajajo, da naglo narašča varnostna grožnja s strani levih skrajnežev.

Je pa Münch opozoril, da ima skrajna desnica potencial, da se obrne vse bolj proti terorizmu. "Za razliko od trenutne scene levičarske kriminalitete, še kako dobro vidimo tveganje, ki bi ga lahko predstavljale teroristične strukture v desničarskem spektru. V zadnjih dveh letih je tema priseljevanja privedla do opazne radikalizacije scene. Ogromno število zločinov, uperjenih proti zavetiščem za prosilce za azil v letih 2015 in 2016 to izpostavlja. Smo zelo pozorni in si želimo začeti preiskave kar se da hitro, ne pa samo predolgo dogajanje opazovati," je še dodal.

V Nemčiji je bil zadnji večji napad islamističnih skrajnežev decembra lani, ko je tovornjak zapeljal na božični semenj v Berlinu. Ubitih je bilo 12 ljudi.

K. S.