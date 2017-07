Po protestih v Hamburgu so v Nemčiji zaskrbljeni zaradi nasilja skrajne levice

Teune: Pri levici gre za posamezne izbruhe, pri desnici pa za vsakodnevno nasilje

16. julij 2017 ob 21:23,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 21:51

Nasilje ob vrhu skupine G20 v Hamburgu, na katerega so prispeli tudi protestniki od drugod po Evropi, je v Nemčiji sprožilo zaskrbljenost nad problematiko nasilnih protestov skrajne levice.

Med nasilnimi izgredi pred tednom dni, ki so spremljali srečanje skupine G20 v Hamburgu, je policija prijela 86 ljudi, 51 jih je še vedno v priporu. Ena oseba je obtožena tudi poskusa umora, za TV Slovenija poroča Polona Fijavž.

Skupna točka radikalnih levičarjev naj bi bilo nasprotovanje kapitalističnemu ustroju, poroča Deutsche Welle, vendar je anketa revije Vice magazine med protestniki razkrila, da večina teh ni poznala niti najbolj osnovnih dejstev o G20.

Nekateri politiki krščanske demokratične unije (CDU) zdaj zahtevajo zaprtje kulturnih centrov politične levice, kot je na primer Rote Flora v Hamburgu.

Kdo so skrajni levičarji?

Med množico levičarskih gibanj po Evropi Deutsche Welle izpostavlja klasifikacijo na tri osnovne skupine: komuniste, anarhiste in avtonomne radikalce. Nemško notranje ministrstvo za večino nasilnih dogodkov krivi t. i. avtonomne radikalce.

Ministrstvo ocenjuje, da je v Nemčiji 28.500 levičarskih ekstremistov, med katerimi jih 8.500 ocenjujejo za nasilne.

Evropski policijski urad Europol meni, da je natančno število skrajnih levičarjev po Evropi zelo težko oceniti. Skrajnolevičarski radikalizem je sicer po Evropi najbolj prisoten v Italiji, Grčiji ter na Švedskem, nasilje levice pa so zaznali tudi na ulicah Züricha in Berna v Švici, poroča Deutsche Welle.

Revolucionarna fronta in Zarota požarnih celic

Na Švedskem deluje skupina Revolucionarna fronta, v Grčiji pa Zarota požarnih celic (Conspiracy of Fire Cells). Revolucionarna fronta je na svoji spletni strani objavila videoposnetek, v katerem s sekirami napadejo domnevno prebivališče nekega skrajnega desničarja.

Zarota požarnih celic je marca letos prevzela odgovornost za bombno pošiljko, naslovljeno na nemškega finančnega ministra Wolfganga Schäubleja, prav tako pa so osumljeni umora dveh pripadnikov skrajnodesničarske skupine Zlata zora.

Najpogostejše nasilje so požigi

Europol ugotavlja, da so v letu 2016 skrajni levičarji v Nemčiji izvedli več požigov, največkrat v napadih proti policiji. Podobno dogajanje so zabeležili v Belgiji, medtem ko so v Grčiji in Italiji poleg napadov na policiste skupine napade izvedle tudi na banke.

"Skrajni levičarji in anarhisti izkoriščajo zakonite proteste za izvedbo napadov na vladna poslopja in varnostne sile," še ugotavlja Europol po poročanju Deutsche Welle.

Razlika med skrajno levico in skrajno desnico

Nemški notranji minister Thomas de Maziere je sicer ob izgredih v Hamburgu levičarskim nasilnežem zabrusil, da niso nič drugačni od skrajnih desničarjev.

S tem se ne strinja Simon Teune iz Inštituta za proteste in svobodo gibanja Tehniške univerze v Berlinu, sogovornik dopisnice TV Slovenije Polone Fijavž. "Tega ne moremo primerjati. Na eni strani je vsakodnevno nasilje, ki je včasih opaznejše, na drugi strani gre za posamezne izbruhe nasilja, ki se ne ponavljajo vsak dan. Pri desničarskih skrajnežih je nasilje vsakodneven pojav," poudarja Teune.

Preiskava tudi proti policistom

Hkrati v Hamburgu poteka preiskava proti 35 policistom, v 27 primerih zaradi telesnega nasilja, poroča Fijavževa. V časniku Spiegel pa so pod črto izgredov v Hamburgu zapisali: "Vsaka družba ima upornike, kot si jih zasluži."

