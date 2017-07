De Maiziere "razbijače" v Hamburgu označil za "kriminalne anarhiste"

De Maiziere za evropsko bazo levičarskih skrajnežev

10. julij 2017 ob 18:12

Hamburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemški notranji minister Thomas de Maiziere je ostro obsodil divjanje t. i. antikapitalističnih protestnikov na vrhu G20, ki ga je pretekli konec tedna gostil Hamburg.

De Maiziere je "najverjetneje leve skrajneže" označil za "kriminalne anarhiste", njihovo obnašanje in razbijanje pa primerjal z "neonacisti in islamskimi skrajneži".

Aretirali 186 skrajnežev

Več kot 20.000 policistov se je od četrtka do sobote "bojevalo" z nekaj sto nasilnimi protestniki, ki so zažigali avtomobile, ropali trgovine in metali zažigalne steklenice ter kamne. V spopadih je bilo ranjenih skoraj 500 policistov. Varnostne sile so aretirale 186 nasilnežev, še 225 pa so jih pridržale.

"Brutalnost, ki so jo prikazali nasilni anarhisti, je nedoumljiva in škandalozna," je dejal de Maiziere in pojasnil, da je v Hamburg pred vrhom prišlo trimestno število "nasilnih turistov", še več "levih skrajnežev" pa so zadržali na meji. De Maiziere se je sicer policiji zahvalil za delo in veliko požrtvovalnost.

Nasilneži so se na vrh pripravljali dve leti

De Maiziere se je zavzel za evropsko bazo levičarskih skrajnežev. Po mnenju de Maiziera so se skrajneži za vrh pripravljali dve leti. Že precej pred dogodkom so v Hamburg pretihotapili "opremo", ki so jo nato uporabili v protestih. De Maiziere je izrazil pričakovanje, da bo pravosodje ustrezno sankcioniralo izgrednike, ki bi lahko dobili tudi večletne zaporne kazni. "Nasilneži iz Nemčije in drugih držav svojih dejanj ne morejo opravičevati z nikakršnimi političnimi motivi," je dodal.

Policija v Hamburgu je v ponedeljek sporočila, da bodo oblikovali preiskovalno komisijo. Kot je pojasnil hamburški senator za notranje zadeve Andy Grote, se morajo po protestih ukvarjati s številnimi težavami, med drugim se sprašujejo, kdo vse je odgovoren za izbruhe nasilje, pa tudi, kdo je nasilneže povabil v Hamburg.

Juncker pohvalil policijo in kanclerko

Na kritike na račun nemške policije se je v ponedeljek odzval tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je dejal, da ne razume kritik. "Hamburški in nemški policiji bi se rad zahvalil za njihovo delo na vrh G20. Kritike niso upravičene," je v Bruslju dejal Juncker.

"Vsak policist je tvegal svoje življenje. To zasluži priznanje, ne pa kritike," je dejal predsednik Evropske komisije in dodal, da si spoštovanje in priznanje zaslužijo tudi meščani Hamburga, ki so v nedeljo pomagali pri čiščenju in pospravljanju mesta. Pohvalil je tudi gostiteljico vrha, nemško kanclerko Angelo Merkel. "Kanclerka je delo vodila s preudarnostjo in odločnostjo. Kompliment," je sklenil Juncker.

Schulz: Divjanje nima nobene politične legitimnosti

Martin Schulz, predsednik socialdemokratov, ki bo na septembrskih volitvah izzval kanclerko Angelo Merkel, pa je dejal, da so se protestniki obnašali kot teroristi. "Nobene politične legitimnosti za svoje početje nimajo," je poudaril Schulz.

A. V.