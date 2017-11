Poligamistična sekta iz Utaha prvič izgubila večino v mestu Hildale

"Revolucija" na jugu Utaha

11. november 2017 ob 14:35

Salt Lake City - MMC RTV SLO

Fundamentalistična verska sekta, ki ženskam zapoveduje nošnjo oblek iz pionirskih časov, njeni pripadniki pa so postali zloglasni zaradi poligamije in otroških porok, je prvič v več kot stotih letih, od kar živi tam, izgubila večino v malem utaškem mestu Hildale.



Prelomno je bilo, da so trije nesektaški mestni svetniki na torkovih lokalnih volitvah z veliko večino premagali tri vladajoče pripadnike ločine. Tesnejša je bila bitka za župana Hildala, a tudi tu je slavila nefavorizirana, nesektaška kandidatka Donia Jessop in tako ugnala dozdajšnjega fundamentalističnega župana Philipa Barlowa. Vzpon Jessopove na oblast mnogi vidijo kot močan simbol novega obdobja v tej odročni skupnosti na jugu Utaha. "To je velik skok, prava revolucija," je povedala zmagovalka za Guardian.

Tako je Fundamentalistična cerkev svetnikov poslednjih dni (FLDS), ki je mesto nadzirala vse od poselitve teh krajev pred več kot stoletjem, prvič ostala brez večine v mestnem svetu. Hildale je postal FLDS-jeva izolirana enklava na odmaknjenem, redko poseljenem območju na meji med Utahom in Arizono potem, ki se je skupina odcepila od Mormonske cerkve, ko je ta konec 19. stoletja poligamijo uradno prepovedala.

Zloglasni prerok

FLDS vodi samooklicani prerok Warren Jeffs, pa čeprav ta v Teksasu prestaja dosmrtno kazen zaradi poročanja z otroškimi nevestami. Od Jeffsove obsodbe leta 2011 so FLDS zapustili mnogi privrženci ločine, več sto nekdanjih pripadnikov pa se je preselilo v Hildale in s seboj prineslo sodobnejše navade in kulturo. "Najpomembnejša stvar je, da širša javnost zdaj razume, da se Hildale spreminja," je povedala Jessopova, ki sicer tudi sama živi v poligamni zvezi. Tudi najmanj eden od treh novoizvoljenih nefundamentalističnih kandidatov poligamijo dopušča, zavrača pa strogo teokracijo FLDS-ja, ki narekuje, da je Jeffsova beseda sveti zakon.

Hildale ima manj kot 3.000 prebivalcev in le 365 prijavljenih volivcev, Jessopova pa je zmagala za samo 25 glasov, čeprav morajo prešteti še glasovnice po pošti. "Veliko nekdanjih privržencev FLDS-ja, ki so mi obljubili podporo, nazadnje ni glasovalo zame, ampak za moškega. Celotna zvezna država Utah je zelo patriarhalna," razlaga Jessopova. FLDS deluje po strogih patriarhalnih načelih in celo nekateri moški, ki so ločino zapustili, še vedno pričakujejo od svojih žena podložnost, hčerkam pa določajo moža.

Samo še en dan v Ameriki

Da bi se na čelo Hildala lahko zavihtela nefundamentalistična županja, se je še pred petimi leti zdelo nepojmljivo. Celo po Jeffsovi aretaciji je "prerok" še vedno izdajal ukaze prek svojega brata Lyla. A zdaj je tudi Lyle Jeffs v zaporu in čaka na sojenje zaradi obtožb, da je ogoljufal vladni program bonov za hrano, tako da vlada veliko negotovosti, kdo sploh trenutno vodi FLDS.

Ena od tistih, ki si nedvomno želi sprememb, je Elissa Wall, ki se je lani preselila v mesto iz Salt Lake Cityja, potem ko je pred leti zbežala iz ločine, ker jo je Jeffs pri 14 letih prisilil v poroko z enim od svojih bratrancev. Wall je odigrala ključno vlogo pri sodnem primeru proti Jeffsu, pa čeprav je trajalo kar nekaj let, da so ga končno ujeli in ga obsodili. Wallova je v Hildalu pomagala pri kampanji za registracijo novih, nefundamentalističnih volivcev in spodbujala demokratični volilni proces s svobodnim glasovanjem.

Philip Barlow, kmalu nekdanji župan, je dejal, da se bo zdaj vrnil k svojemu staremu avtomehaničnemu poslu. Zanikal je, da FLDS izbira mestne svetnike, a priznal, da nikdar ni zares imel izzivalca za svoj stolček in da je zvest Jeffsu. "Samo še en dan v Ameriki," je vdan v usodo komentiral izide volitev.

K. S.