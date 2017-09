Poljska bi z Nemčijo načela temo vojnih reparacij

Poljaki škodo ocenjujejo na 840 milijard evrov

5. september 2017 ob 16:40

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Poljski zunanji minister Witold Waszczykowski je dejal, da bi se morali z Nemčijo resno pogovoriti o plačilu reparacij zaradi nemškega napada in okupacije Poljske v drugi svetovni vojni.

Nekaj članov poljske vlade je namreč v zadnjem času zahtevalo, da Nemčija plača reparacije zaradi druge svetovne vojne. Poljski notranji minister Mariusz Blaszczak je ocenil, da materialna škoda znaša tisoč milijard dolarjev. "Z Nemci bi se morali usesti k resnemu pogovoru, da skupaj premislimo, kako lahko rešimo težavo," je dejal zunanji minister v ponedeljek za radio RFM. Po njegovem mnenju odnose bremeni nemška agresija iz leta 1939 in nerešena povojna vprašanja.

Poljski notranji minister Blaszczak je konec tedna ocenil škodo na tisoč milijard dolarjev (840 milijard evrov) in dodal, da je lahko škoda v resnici še veliko višja. "Točnih izračunov nismo naredili že več kot 70 let," je dodal.

Zahteve obuja stranka Zakon in pravičnost

Zahtevo po reparaciji zadnjih nekaj mesecev obuja vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS). Waszczykowski v ponedeljek ni pojasnil, ali bo Poljska tudi uradno zahtevala reparacijo. "Te odločitve ne more sprejeti minister sam," je pojasnil in dodal, da pripravljajo stališče vlade. Vlada se sicer ne prereka o tem, ali je plačilo Poljski primerno, saj to podpira. "Pravno zadeva ni enostranska iz različnih razlogov," je še povedal minister.

Strokovni odbor poljskega parlamenta trenutno preverja, ali ima država pravne možnosti, da zahteva reparacijo. Nemška stran izhaja iz tega, da se je Poljska odrekla morebitnim zahtevam.

Sodeč po javnomnenjski raziskavi inštituta Ibris, objavljeni prejšnji mesec, Poljaki večinoma ne podpirajo vladne zahteve. Zahtevam po reparaciji nasprotuje 51 odstotkov vprašanih, 24 odstotkov jih podpira.

Reparacije poljski protiudarec zaradi opozoril?

Zahteva po reparaciji se je sicer pojavila ravno v času številnih kritik, s katerimi se vladajoči PiS spopada tako doma kot v tujini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prejšnji mesec dejal, da Poljska deluje "proti evropskim interesom", nemška kanclerka Angela Merkel pa je Poljsko označila za "resno težavo". Evropska komisija je julija zaradi sporne pravosodne reforme sprožila pravni postopek proti Poljski.

Poljska premierka Beata Szydlo je zavrnila očitke, da vladna dejanja postopno oddaljujejo Poljsko od EU-ja in jih označila za "največje laži, grozno manipulacijo", ter zagotovila, da želi Poljska ostati del EU-ja.

A. V.