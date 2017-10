Potekel ultimat, ki naj bi ga Bagdad postavil Kurdom za umik okoli Kirkuka

Napeto po referendumu

15. oktober 2017 ob 12:01

Kirkuk - MMC RTV SLO

Ultimat, ki ga je po besedah predstavnikov kurdskih varnostnih sil v Iraku, Kurdom za umik s ključnih položajev okoli Kirkuka postavil Bagdad, je potekel. Bagdad medtem zanika, da je sploh postavil ultimat.

Domnevni ultimat je potekel zgodaj v nedeljo, po nekaterih poročilih pa je bil morda preložen za 24 ur.

Obe strani sta poslali okrepljene enote v Kirkuk, pokrajino bogato z nafto, po poročanju BBC-ja pa je že prišlo do kratkih spopadov med kurdskimi silami in šiitskimi milicami, ki podpirajo vlado. Strani sta za spopade krivili druga drugo.

Napetosti so se začele dodatno stopnjevati po referendumu o neodvisnosti iraške avtonomne kurdske pokrajine konec septembra. Bagdad in sosednja Turčija in Iran, pa tudi ZDA, so referendumu ostro nasprotovali. Centralna vlada je referendum označila za nezakonitega.

Potem ko so bili razglašeni uradni rezultati referenduma, na katerem so volivci in volivke odločno podprli neodvisnost, je iraški parlament premierja Haiderja Al Abadija pozval, naj pošlje enote v Kirkuk in druga sporna območja. Referendum je bil namreč izpeljan v treh avtonomnih provincah iraškega Kurdistana, a tudi v bližnjem Kirkuku, ki je pod nadzorom Kurdov.

Abadi za skupno upravo

Premier Abadi je prejšnji teden dejal, da bi sprejel, da bi bila sporna ozemlja pod "skupno upravo" in da si ne želi oboroženega spopada. V četrtek sta Abadi in vojska ponovila, da ni načrtov za vojaško operacijo v Kirkuku in da so osredotočeni na zavzetje zadnjega oporišča t. i. Islamske države v Iraku blizu meje s Sirijo.

Od takrat pa se močno okrepile iraške (pro)vladne sile okoli mesta, pešmerge, kurdske sile, pa pravijo, da so "za vsako ceno" pripravljene braniti položaje v mestu pred morebitnim napadom.

Kirkuk si lastita tako kurdska regionalna vlada v Erbilu kot centralna v Bagdadu, obe pa sta do nedavnega sodelovali v bojih proti IS-ju. Pešmerge so v teh bojih zavzele velik del pokrajine Kirkuk. Tam naj bi Kurdi predstavljali večino, številčni pa so tudi Arabci in Turkmeni, še poroča BBC.

