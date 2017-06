Požar v Londonu osvetlil razkorak med bogatim in revnimi

Premierka razjezila prebivalce

16. junij 2017 ob 07:40

London - MMC RTV SLO/Reuters

Le streljaj od pogorele londonske stolpnice s socialnimi stanovanji se nahajajo ene od najbogatejših britanskih ulic, kjer živijo multimilijonarji. Požar, v katerem je umrlo najmanj 17 ljudi, je v ospredje postavil vprašanje neenakosti.

Po požaru v 24-nadstropni stolpnici je več deset ljudi še pogrešanih, zato bi se število smrtnih žrtev lahko še povečalo. Preživeli so imeli srečo, da so lahko pravočasno zapustili stolpnico, a so izgubili vse.

Nesreča je sprožila izlive solidarnosti. Šokirani Londončani so donirali toliko oblek, obutve in posteljnin, da so bili prostovoljci kmalu preplavljeni. Kot poroča Reuters, pa je bilo na ulicah okoli stolpnice čutiti tudi veliko jeze. Prebivalci so namreč obtoževali lokalne oblasti, da so zanemarjale varnost revnih v prid politikam, ki branijo interese bogatih.

Pomemben videz zaradi okoliških bogatašev?

Ena od prebivalk, Alia Al Ghabbani, je bila kot mnogi drugi jezna zaradi nedavne prenove stolpnice, v okviru katere so nanjo namestili nove zunanje obloge, ki bi po poročanju medijev lahko igrale pomembno vlogo v tako hitrem širjenju ognja. Kot je dejala, so stolpnico polepšali, da bi bila lepša za bogataše, ki živijo v bližini.

Gasilci so sicer sporočili, da je še prezgodaj, da bi vedeli, kaj je povzročilo požar, lokalne oblasti pa so zatrdile, da je bil namen prenove izboljšati kakovost življenja za prebivalce stolpnice.

Prebivalci so sicer že dlje časa opozarjali na neustrezno požarno varnost v stolpnici, a so naleteli na gluha ušesa. Požar pa je sprožil tudi politična vprašanja v britanski družbi. Medtem ko konservativci, ki so predčasnih volitvah prejšnji teden sicer osvojili največ glasov, a utrpeli hude izgube, zagovarjajo nizke davke in nizko javno porabo, laburisti, ki so močno povečali svojo podporo, zagovarjajo namenjanje več sredstev za javne storitve.

Okrožje Kensington, kjer se nahaja pogorela stolpnica, je na zadnjih volitvah prvič v zgodovini pripadlo laburistom. Nova laburistična poslanka Emma Dent Coad je tako že kritizirala lokalni svet zaradi nezagotavljanja varnosti. Po njenih besedah bi se lahko nesreči izognili.

Premierka spregledala prebivalce

Konservativna premieka Theresa May je v četrtek obiskala prizorišče požara, a postala tarča kritik, ker se je pogovorila le z gasilci, ne pa tudi s prebivalci. Nasprotno, so lokalni prebivalci navdušeno sprejeli Jeremyja Corbyna, vodjo laburistov, ki se je srečal s prebivalci in prostovoljci. Corbyn je dejal, da je Kensington "zgodba dveh mest".

"Južni del Kensingtona je neverjetno bogat, je najbogatejši predel cele države. Predel, kjer je prišlo do požara, pa je, mislim, najrevnejši v celi državi," je dejal vodja opozicijskih laburistov.

Soseska v neposredni bližini nesrečne stolpnice, Notting Dale, je socialno mešana. Okoli stolpnic s socialnimi stanovanji so urejene ulice s hišami, v katerih živijo premožni ljudi, čeravno ne milijonarji. Ti živijo nekaj minut stran v prestižnem Holland Parku.

Nizki davki, manj javnih storitev

Kljub precejšnji socialni neenakosti pa so številni prebivalci Notting Dala odprli vrata svojih domov za prebivalce stolpnice, ki so pobegnili pred ognjem. Anabel Donald, starejša občanka, je svoje stanovanje ponudila šestim ljudem, ki niso imeli kam iti. Ob tem je pomagala kot prostovoljka v lokalni cerkvi v času požara.

Lokalni svet, ki ga vodijo konservativci, je obtožila, da je po nepotrebnem ohranjal nizke davke, saj bi lahko brez težav zbrali več sredstev za socialna stanovanja in druge javne storitve. Sama bi bila pripravljena plačati višje davke, je dejala.

