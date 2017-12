Pretresena Avstralija: spolne zlorabe otrok v več kot 4.000 ustanovah

Pozivi Cerkvi k prostovoljnemu celibatu in zakonski obvezi poročanja o zlorabah

15. december 2017 ob 09:21

Canberra - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Petletna nacionalna preiskava o spolnih zlorabah otrok v Avstraliji je ugotovila, da je bilo v različnih avstralskih ustanovah zlorabljenih "več tisoč otrok". Premier Malcolm Turnbull je podatke označil za "nacionalno tragedijo".

Poročilo je predstavila t. i. kraljeva komisija o institucionalnih odzivih na spolne zlorabe otrok, ki je v Avstraliji najmočnejša preiskovalna komisija. Leta 2013 jo je ustanovila takratna premierka Julia Gillard. Člani komisije so slišali več kot 8.000 pričevanj žrtev zlorab, ki so se v razponu več desetletjih zgodile v več kot 4.000 ustanovah - v cerkvah, šolah, sirotišnicah, športnih klubih, mladinskih skupinah in šolah.

"Ne gre le za nekaj gnilih jabolk"

"V mnogih avstralskih institucijah je bilo zlorabljenih na desettisoče otrok. Nikoli ne bomo poznali prave številke. Ne gre le za primer nekaj gnilih jabolk, ampak so bili problemi razširjeni in narava zlorab tako grozljiva, da to le stežka dojamemo. Zlorabe so bile skorajda povsod, kjer so otroci ali živeli ali se udeleževali izobraževalnih, rekreacijskih, športnih, verskih ali kulturnih dejavnosti. Glavne institucije v družbi so popolnoma odpovedale," so preiskovalci zapisali v poročilu in dodali, da so se avstralske institucije "hudo izneverile" otrokom. "Gre za nacionalno tragedijo, ki so jo skozi generacije zagrešile mnoge institucije, ki smo jim najbolj zaupali," je zapisano v poročilu.

Komisija je imela nalogo, da preveri dogajanje v vseh zasebnih, javnih in nevladnih organizacijah, katerih del so bili tudi otroci. Z njo je stopilo v stik več kot 15.000 ljudi, svoje zgodbe jim je zaupalo več kot 8.000 žrtev, mnogi so spregovorili prvič. Poleg tega so prejeli 1.300 pisnih pričevanj in po vseh državi opravili 57 javnih zaslišanj. Sum o spolnih zlorabah otrok je padel na več kot 4.000 institucij.

Postopek stekel v 230 primerih

Samo od leta 2013 je komisija pristojnim službam posredovala 2.559 primerov domnevnih zlorab, v 230 primerih se je začel kazenski pregon. Po njihovih podatkih bi bilo lahko kar 60.000 ljudi upravičenih do odškodnine. Med tistimi, ki so pričali o zlorabah v verskih ustanovah, se jih je 61,4 odstotka zgodilo v Rimskokatoliški cekrvi.

Zlorab obtoženih sedem odstotkov katoliških duhovnikov

Glavnim institucijam družbe je "resno spodletelo", saj niso le dopustile zlorab, ampak je bil pogostokrat popolnoma neprimeren tudi njihov odziv na obtožbe o zlorabah, so še dodali preiskovalci. Že med zaslišanji je prišlo na dan, da je bilo spolnih zlorab otrok obtoženih sedem odstotkov vseh katoliških duhovnikov v Avstraliji v obdobju 1950—2010, a teh obtožb niso nikoli raziskali, otroke, ki so jih izrekli, pa so ne le ignorirali, ampak pogosto celo kaznovali. Storilcev naj bi bilo več kot 1.800, povprečna starost njihovih žrtev pa je bila deset let pri dekletih in enajst let pri fantih. Najhuje naj bi bilo v redu Božjih bratov svetega Janeza, kjer je bilo zlorab obtoženih kar 40 odstotkov članov.

Preiskava je med drugim dosegla najvišjega predstavnika Katoliške cerkve v Avstraliji, kardinala Georgea Pella, nekdanjega nadškofa Melbourna in Sydneyja, ki zdaj v Vatikanu vodi finančno ministrstvo in velja za tesnega sodelavca papeža Frančiška. Pell sam je sicer tarča številnih obtožb o spolnih zlorabah, ki jih zavrača kot popolnoma neresnične. V zvezi z obtožbami je Pell že bil zaslišan tako v Avstraliji kot v Vatikanu, marca pa naj bi padla odločitev, ali obstaja dovolj dokazov za sojenje.

Predlog: prostovoljni celibat in poročanje o zlorabah

Skupaj s skrb vzbujajočimi podatki o zlorabah je komisija zapisala tudi več kot 400 priporočil. Če bi bila uveljavljena, bi temeljito pretresla stoletja stare cerkvene prakse in tradicije. Med drugim je komisija avstralske katoliške škofe pozvala, naj Vatikanu predlagajo spremembe kanonskega prava, po katerih bi bili duhovniki zakonsko obvezani, da poročajo o zlorabah, za katere izvedo na spovedih, piše BBC.

Rimskokatoliški cerkvi so tudi predlagali, naj znova premisli o celibatu duhovnikov in o tem, ali bi lahko celibat postal prostovoljna, ne več obvezna odločitev. "Celibat sicer ni neposreden vzrok spolnih zlorab otrok, a prispeva k njim, posebej v kombinaciji z drugimi dejavniki tveganja," so zapisali. Komisija je predlagala tudi sprejetje nacionalne strategije za preprečitev spolnih zlorab otrok, sistem preventivne vzgoje o tej temi za šolske otroke in vrtce, odprtje nacionalnega urada za varnost otrok in obvezno poročanje o primerih domnevnih zlorab za zaposlene na različnih delovnih mestih.

O priporočilih se bodo zdaj posvetovali z zakonodajalcem.

Cerkev: Priporočila bomo prenesli Vatikanu

Poročilo je sicer pretreslo ne le Avstralijo, kjer ga je premier Malcolm Turnbull označil za "razkritje nacionalne tragedije", ampak ves svet. Predsednik avstralske škofovske konference in melbournski nadškof Denis Hart je po objavi izrazil "brezpogojno opravičilo" in dejal: "To je sramotna preteklost, v kateri je zaradi kulture skrivanja in samozaščite brez potrebe prišlo do trpljenja mnogih žrtev in njihovih družin." A v isti sapi je izjavil, da se mora Vatikan odločiti glede konkretnih priporočil. Vztrajal je tudi, da mora spoved v osnovi ostati zaupna, prostovoljni celibat pa da je "težavna zadeva", a bodo priporočilo prenesli Vatikanu.

A. P. J.