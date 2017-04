Prometna nesreča v Mehiki zahtevala več kot 20 življenj

Trčenje avtobusa s 36 potniki in cisterne z gorivom

14. april 2017 ob 10:23

Petacalco - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V trčenju avtobusa s cisterno je na avtocesti v Mehiki umrlo 24 ljudi, devet je poškodovanih. Nesreča se je zgodila, ko je voznik cisterne s 40.000 litri goriva zapeljal v nasproti vozeči avtobus.

Na avtocesti ob tihomorski obali je pri trčenju avtobusa in tovornjaka prišlo do eksplozije, žrtve pa so žive zgorele, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Poveljnik gasilcev Jorge Ostria je tamkajšnjim medijem povedal, da se je nesreča zgodila okoli 18.30 po krajevnem času. Med smrtnimi žrtvami je tudi voznik cisterne, ki je iz še neznanega razloga zapeljal na nasprotni pas in trčil v avtobus, ki se je nesreči neuspešno skušal izogniti z zaviranjem.

Nekaj potnikom, med njimi tudi majhnim otrokom, je uspelo pobegniti pred ognjenimi zublji in se zdravijo v bolnišnici.

Eden izmed preživelih je za spletno stran Aristegui Noticias povedal, da je avtobus najela družina, ki se je za velikonočne praznike iz mesta Morelia v osrednjem delu države peljala proti obalnemu mestu Lazaro Cardenase. Ostria je povedal, da je bilo na avtobusu 36 ljudi.

Nesreča se je zgodila na meji med zveznima državama Michoacan in Guerrero. Oblasti v Guerreru so dejale, da so trupla zgorela do te mere, da je bilo težko ugotoviti njihovo število. Sprva so namreč poročali o 29 smrtnih žrtvah, nato pa so število žrtev znižali.

J. R.