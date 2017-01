Proti Trumpu pol milijona ljudi v Washingtonu, množični protesti tudi po svetu

Več kot 600 pohodov po svetu

21. januar 2017 ob 18:45

Washington - MMC RTV SLO/STA

T. i. pohodu žensk, ki v Washingtonu in drugih ameriških mestih poteka dan po prisegi novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, so se pridružila številna mesta po svetu.

V ZDA in po svetu poteka pohod žensk, niz protestov proti novemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v petek od Baracka Obame prevzel predsedniško funkcijo. Organizatorji so, kot poroča britanski Independent, pojasnili, da so se odločili za organizacijo protestov zaradi Trumpove izvolitve. Na Trumpa so v času kampanje letele obtožbe o mizogenih stališčih, na enem izmed posnetkov pa se Trump celo hvali s spolnimi napadi na ženske.

Independent navaja, da se je v Washingtonu zbralo več kot pol milijona ljudi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so udeleženci in udeleženke popolnoma napolnili vlake podzemne železnice in avtobuse. Prišli so ljudje vseh starosti, številni so prepotovali več sto kilometrov. "Zaščititi želim naše pravice," je dejala 72-letna Trisha Norman, ki je v Washington prispela iz Severne Karoline, "da bi pokazala, da ko ljudje stopimo skupaj, smo lahko močni".

Številne udeleženke, ki so ulice s svojimi kapami spremenile v rožnati val, nosijo transparente z napisi "drži svoje male roke stran od mene" ali "dvigni se, ljubi, upri se". Protestniki in protestnice izražajo podporo pravicam žensk ter protestirajo proti nasilju, rasizmu, homofobiji in verski nestrpnosti.

O množičnih protestih poročajo tudi iz drugih ameriških mest, Denverja, Chicaga, St. Louisa, Bostona.

Globalni protesti proti Trumpu

Po svetu sicer napovedujejo več kot 600 protestov. V Londonu, kjer naj bi bil največji protest zunaj ZDA, se je po ocenah zbralo 100.000 ljudi. Na ulice Sydneyja se je medtem podalo več kot 10.000 ljudi, več tisoč se jih je zbralo tudi v Melbournu in Canberri. V največjih novozelandskih mestih Auckland in Wellington je prav tako protestiralo več kot tisoč ljudi.

Avstralski udeleženci in udeleženke so poudarili, da niso zaskrbljeni le zaradi nespoštovanja pravic žensk. "Menimo, da je zaradi takšnih politik ogroženih veliko ljudi," je dejala soorganizatorka sydneyjskega pohoda Mindy Freiband. Novinarka in soorganizatorka dogodka Tracey Spicer je ob tem poudarila, da je Trumpov vzpon na oblast osvetlil sistemske neenakosti.

Pred ameriškim veleposlaništvom v Berlinu se je zbralo nekaj sto ljudi. Protest je potekal tudi v Nairobiju, Köbenhavnu in Beogradu, manjša skupina ljudi pa se je zbrala tudi v Ljubljani. Independent še poroča, da se je po svetu protestov udeležilo do 2,5 milijona ljudi.

B. V.