Psihiatri pisali kongresu: Trump predstavlja jasno nevarnost svetu

Vse več ugibanj o mentalnem zdravju predsednika

25. avgust 2017 ob 20:30

Washington - MMC RTV SLO

Če so se v ZDA do zdaj zgolj po tiho spraševali o duševnem zdravju Donalda Trumpa, so po njegovem bizarnem zborovanju v Arizoni pomisleki, ali je predsednik mentalno sposoben za vodenje države, vse glasnejši.

Po tem, ko je prejšnji teden republikanski senator Bob Corker, nekdaj trdni Trumpov podpornik, dejal, da Trump "ni izkazal stabilnosti", potrebne za mesto predsednika, je bila še bolj zlovešča sredina izjava Jamesa Clapperja, nekdanjega direktorja obveščevalne službe tako pod republikancem Georgeem W. Bushem kot pod demokratom Barackom Obamo. Clapper je namreč na CNN-ju javno podvomil v Trumpovo sposobnost oz. zdravstveno stanje, potrebno za tako mesto.

Dejal je tudi, da ga skrbi predvsem, ker ima Trump kot predsednik neposredni dostop do jedrskega orožja. Clapper, ki ima kot upokojeni generalpodpolkovnik dolgo vojaško kariero, je sicer tesen prijatelj Trumpovega obrambnega ministra Jima Mattisa, prav tako nekdanjega generala.

"Če se v ihti odloči storiti nekaj glede Kim Jong Una, je v bistvu zelo malo vzvodov, s katerimi bi ga lahko ustavili," opozarja Clapper. "Celoten sistem (šifre za odpiranje jedrskega kovčka) je zgrajen tako, da omogoča hiter odziv, če je ta potreben. Tako, da je zelo malo v smislu nadzora nad posegom po jedrski možnosti, kar je prekleto strašljivo."

Tudi mediji o duševnem zdravju Trumpa

Do zdaj je bil govor o Trumpovem neuravnovešenem vedenju in domnevni narcisoidnosti rezerviran za družabna omrežja, satirične pogovorne oddaje in najostrejše politične nasprotnike. A Trumpove grožnje, kako bo Severno Korejo udaril "z ognjem in besom", njegovi odzivi na nasilje neonacistov v Charlottesvillu in njegovo čudaško torkovo predvolilno (?) zborovanje v Arizoni, v katerem je napadel vse od uglednih republikanskih senatorjev do medijev, je bilo kaplja čez rob tudi za nekatere republikance in predsednikove podpornike.

CNN-ov voditelj Don Lemon je zborovanje v Arizoni, dan po sončnem mrku, tako označil za "popolni mrk dejstev", predsednika pa, da se mu je "povsem snelo". Podobno tudi Lemonov kolega s CNN-a, priljubljene Trumpove tarče, Anderson Cooper. Cooper je predsednika označil za egocentrika, ki v središče vsega postavi zgolj in samo sebe. "Donald Trump: največja žrtev na svetu, ujeta v telo najmogočnejšega moža na svetu," ga je predstavil gledalcem.

Še najbolj neposreden pa je bil ta teden Brian Stelter, voditelj CNN-ove oddaje Reliable Sources (Zanesljivi viri), ki je svoj prispevek začel z besedami, da Trumpova dejanja in besede porajajo nekatere "neprijetne pogovore" - tako v krogu družin in prijateljev kot tudi med novinarji.

"Večinoma ne v živo, ampak ko so mikrofoni ugasnjeni in ko je bil članek oddan. Takrat pridejo na dan pomisleki, strahovi in vprašanja. Vprašanja, ki se zdijo prekočljiva in preveč neprimerna za v eter. Vprašanja, kot so sledeča: Je predsednik ZDA rasist? Trpi za določeno boleznijo? Je dovolj zdrav za mesto predsednika? In če ni, kaj potem? To so vznemirjujoča, nelagodna vprašanja, a v medijih se ne moremo pretvarjati, da naši gledalci tega ne sprašujejo. Ker sprašujejo," je dejal.

Pozivi k vzpostavitvi posebne komisije

Da je Trump labilen, po zadnji anketi Morning Consulta meni kar 55 odstotkov Američanov.

Med njimi je tudi kar nekaj strokovnjakov. Tako je skupina psihiatrov ta teden pisala kongresu in ga opozorila, da Trump predstavlja "jasno nevarnost" svetu. Med podpisniki je tudi dr. Bandy Lee iz prestižne univerze Yale, ki jo skrbi Trumpova "nevarnost", kot je dejala v pogovoru za časnik USA Today.

"Ni več treba biti psihiater, da prepoznamo alarmantne vzorce impulzivnega, nepremišljenega in narcisoidnega vedenja - ne glede na diagnozo -, ki poosebljeni v predsedniku Trumpu ogrožajo svet. Zdaj nam preti jasna nevarnost, še posebej glede Severne Koreje in predsednikovega nadzora nad jedrskim orožjem," je zapisala skupina v pismu, poslanem članom obeh strank.

Dr. Leejeva je tudi ena od psihiatrov, ki svetuje demokratskim kongresnikom pri njihovim prizadevanjem, da bi postavili posebno 11-člansko in medstrankarsko strokovno komisijo, ki bi ocenila Trumpovo duševno in fizično zdravje.

Pobudo za omenjeno komisijo je prvi podal kongresnik iz Marylanda in nekdanji profesor prava Jamie Raskin, do zdaj pa jo je podprlo že 28 kongresnikov. Komisija bi nato postala stalnica in bi bila pristojna za podajanje mnenja tudi o vseh sledečih ameriških predsednikih. Zanimivo je, da 25. amandma ameriške ustave, ki je bil ratificiran že pred 50 leti, tako telo predvideva, a dejansko v vsem tem času nikdar ni bilo vzpostavljeno.

Kaja Sajovic