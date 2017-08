Trump znova obljubil zid na meji z Mehiko

Ameriški predsednik Donald Trump je na shodu "naredimo Ameriko spet veliko" v Phoenixu obljubil, da bo za izgradnjo zidu na meji z Mehiko tudi "zaprl vlado", če bo to potrebno in ponovno okrcal medije.

Množici je dejal, da ga opozicijski demokrati ovirajo pri delovanju ter se odzval na obtožbe, ker je na shodih v Virginiji okrivil "obe strani". Tokrat je odgovornost za nasilje pripisal medijem, ki jih je obtožil, da so portal za skrajnodesničarske skupine, ki pa so "resnično neiskreni ljudje, ki ne marajo naše države", poroča BBC.

V 80-minutnem govoru je napovedal, da bo "najbrž razveljavil NAFTO", trgovinski dogovor z Mehiko in Kanado. "Spoštujem dejstvo, da nas je končno začel spoštovati," se je dotaknil tudi severnokorejskega voditelja Kim Džong Una ter dodal: "morda, najbrž ne, vendar morda se lahko iz tega izcimi kaj pozitivnega".

Trump je napovedal tudi, da bo kmalu pomilostil 85-letnega nekdanjega šerifa okrožja Maricopa Joa Arpaia, ki ga je sodišče prejšnji mesec spoznalo za krivega kršitev v rasno zaznamovanem sodnem primeru. Bela hiša je v izjavi za javnost predtem sicer sporočila, da shodu o šerifu ne bodo govorili.

Trump okrcal McCaina

Obregnil se je tudi ob spodletele poskuse uvedbe zdravstvene reforme, ki bi nadomestila Obamacare. Na zadnjem senatnem glasovanju je odločal en glas, po katerem tudi najnovejši predlog ni stopil v veljavo. "Oddaljeni za en glas. Ne bom omenjal imen, zelo predsedniško. Ne bom omenjal ostalih senatorjev, ki so neodločni, ko gre za mejo in zločine. Nihče ne ve, za koga gre! Vidite, nisem omenil nobenih imen, zato so zdaj vsi srečni," je dejal Trump, pri čemer se je nanašal na republikanskega senatorja Johna McCaina, ki je po vrnitvi iz operacija možganskega tumorja s svojim glasom odločil proti reformi.

Policija razgnala protestnike

Na govoru v mestni hiši se je zbralo več tisoč Trumpovih podpornikov, ki so vzklikali "zgradimo mejo" in "naredimo Ameriko spet veliko". V bližini močno zavarovanega kongresnega centra, kjer je Trump imel govor, se je zbralo več tisoč protestnikov proti predsedniku, ki naj bi metali steklenice proti policiji, zato jih je ta pregnala s solzivcem in dimom.

