Puigdemont: "V Belgiji nisem, da bi zaprosil za politični azil"

Puigdemont bo še nekaj časa ostal v Belgiji

Sodišče bi zaslišalo odstavljene katalonske voditelje

1. november 2017 ob 12:31

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont se ne namerava kmalu vrniti v Španijo, kjer bi se moral ta teden pojaviti na sodišču, predvideva njegov belgijski odvetnik.

V ponedeljek je španski generalni državni tožilec Puigdemonta in druge katalonske voditelje obtožil upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev.

Na sodišču bi se morali zglasiti v četrtek in petek, v nasprotnem primeru pa bi za njih lahko izdali priporni nalog. To bi pomenilo, da Puigdemont ne bi smel sodelovati na predčasnih regionalnih volitvah v katalonski parlament, ki jih je španska vlada sklicala za 21. december.

Puigdemnot je v torek spregovoril na novinarski konferenci v Bruslju, kamor se je po njegovih besedah zatekel, da bi vprašanje Katalonije izpostavil v osrčju Evropske unije. Zatrdil je, da v Belgiji ne bo zaprosil za politični azil, a ni pojasnil, kakšni so njegovi nadaljnji načrti.

V pričakovanju zagotovil Madrida

Belgijski odvetnik Paul Bekaert, ki je v preteklosti branil pripadnike baskovske separatistične organizacije ETA in zastopa Puigdemonta, je dejal, da mu katalonski voditelj ni zaupal prihodnjih načrtov, vendar sam ne pričakuje, da se bo v naslednjih nekaj tednih vrnil v Španijo.

Na novinarski konferenci je Puigdemont dejal, da se bo vrnil v Španijo, ko bo dobil zagotovila vlade v Madridu.

V Barcelono so se v torek pozno zvečer iz Belgije vrnili trije ministri vlade Puigdemonta, ki so jih na mednarodnem letališču v Barceloni ljudje pričakali s španskimi zastavami in z vzkliki "v zapor z njimi".

