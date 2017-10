Puigdemont: "V Belgiji nisem, da bi zaprosil za politični azil"

Špansko ustavno sodišče razveljavilo deklaracijo o neodvisnosti Katalonije

31. oktober 2017 ob 08:39,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 13:27

Madrid,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont je na novinarski konferenci v Bruslju zatrdil, da v Belgiji ne bo zaprosil za politični azil. "To ni vprašanje Belgije," je povedal.

Puigdemont je v ponedeljek odpotoval v Belgijo skupaj s petimi ministri svoje odstavljene vlade in dan kasneje nagovoril novinarje.

Na težko pričakovani novinarski konferenci je dejal, da ne beži pred roko pravice in se je v v Belgijo zatekel, ker želi vprašanje Katalonije postaviti v osrčje Evropske unije. V Katalonijo se namerava vrniti, ko bo prejel ustrezna "zagotovila" španske vlade.

Napovedal je, da bo spoštoval rezultate predčasnih regionalnih volitev v Kataloniji, ki jih je Madrid napovedal za 21. decembra. Obtožbe Madrida proti katalonskim voditeljem je označil za brezpredmetne.

Špansko ustavno sodišče je medtem razveljavilo deklaracijo o samostojnosti Katalonije, ki jo je katalonski parlament sprejel v petek. Zahtevo za razveljavitev deklaracije o neodvisnosti je na sodišče podala vlada premierja Mariana Rajoya, ki je Kataloniji v skladu s 155. členom španske ustave začasno odvzela avtonomijo.

Puigdemonta zastopa belgijski odvetnik

V ponedeljek zvečer je belgijski odvetnik Paul Bekaert sporočil, da ga je Puigdemont zaprosil za zastopanje. "Nismo se še odločili. Imamo še veliko časa za odločitev. V naslednjih tednih bomo videli, kaj bomo storili," je iz svoje pisarne v Tieltu povedal Bekaert.

Bekaert že več kot 40 let deluje na področju človekovih pravic in je znan po zastopanju pripadnikov baskovske separatistične organizacije ETA, ko so se v preteklosti zatekli v Belgijo. Belgija je sicer ena od peščice držav članic Evropske unije, kjer lahko prebivalci EU-ja zaprosijo za politični azil.

Izkušnje pri boju proti izročitvenim zahtevam Madrida za baskovske separatiste bodo prišle prav, je dejal Bekaert, čeprav nova pravila EU-ja otežujejo državam članicam oporekanje zahtevam po izročitvi v druge države članice na podlagi "političnih obtožb".

"Reakcije Špancev poznam zelo dobro. Poznam njihovo psihologijo in miselnost," je dejal odvetnik in dodal, da je Puigdemont primarno prišel v Bruselj, ker gre za prestolnico Evrope in oder, s katerega lahko nagovori širši svet.

Bekaert je Madrid obtožil zlorabe sodišč za politične cilje, ko je prepovedal referendum o neodvisnosti Katalonije in predstavil obtožnice proti katalonskim voditeljem.

Kritike na račun Puigdemonta

Na bivanje Puigdemonta v Belgiji se je odzval podpredsednik belgijske vlade Kris Paeters in kritiziral katalonskega premierja. "Če kdo razglasi samostojnost, potem je bolje, da ostane v bližini svojega naroda," je dejal Paeters.

Španski zunanji minister Alfonso Dastis je medtem za španske medije dejal, da bi bil presenečen, če bi Belgija Puigdemontu odobrila azil. "Verjamemo, da med državami članicami EU-ja vlada obojestransko zaupanje," je še dodal.

Obtožbe o uporu

Španski generalni državni tožilec je v ponedeljek predstavil obtožnice proti odstavljenemu katalonskemu premierju in članom njegove vlade, ki jim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja jim grozi do 30 let zaporne kazni.

Danes bi se moral sestati katalonski parlament, ki pa je že v ponedeljek odpovedal zasedanje. Oblasti v Madridu medtem nadaljujejo s prevzemanjem neposrednega nadzora v Kataloniji, kjer so razmere mirne, a vseeno še vedno napete.

VIDEO Kaj se bo zgodilo s Puigdemontom?

G. V.