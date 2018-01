Puigdemont na udaru zaradi primerjav Rajoya s Hitlerjem

Odstavljeni voditelj še vedno razmišlja o vrnitvi

18. januar 2018 ob 08:09

Bruselj,Madrid - MMC RTV SLO

Skupina, ki zastopa španske judovske skupnosti, je ostro kritizirala video, ki ga je tvitnil odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont.

V spornem videu se podobe španskega premierja Mariana Rajoya prepletajo z arhivskimi posnetki diktatorjev Adolfa Hitlerja in Francisca Franca.

Malo pred tem, ko se je katalonski regionalni parlament v sredo sestal, da bi izvolil novega predsednika, je Puigdemont spet napadel španske oblasti, ker so po oktobrskem referendumu o neodvisnosti odstavile njegovo vlado. "Razumejo samo strah, nasilje in prisilne uvedbe," je tvitnil Puigdemont. "Naučili jih bomo, da nič ne more zlomiti duha svobodnega, miroljubnega in demokratičnega ljudstva. Ponovno vzpostavljamo naše institucije. Borimo se za državo. Izkazujemo dostojanstvo. Naj živi dežela in naj živi svobodna Katalonija!”

Sporočilo je Puigdemont pospremil z videom, v katerem so se posnetki nasilja španske policije med referendumom prepletali s posnetkom srečanja Hitlerja in Franca leta 1940, ki mu je nemudoma sledil posnetek Rajoya. Puigdemont se je zahvalil avtorju "izjemnega videa" z besedami: "Predanost in odločnost novih generacij so najboljše zagotovilo za republiko."

Primerjave tudi s Severno Korejo

Posnetek je obsodila Zveza španskih judovskih skupnosti kot nesmiseln in kontraproduktiven. "Sleparska uporaba fotografij in podob, ki se nanašajo na drugo svetovno vojno, nima nobenega smisla in spodkopava kredibilnost sporočila," so zapisali v izjavi. Ob tem so dodali, da podpirajo in bodo vedno podpirali špansko zakonodajo in ustavo.

"Ni skušal kakor koli primerjati Franca in Hitlerja z Rajoyevo stranko. Vse, kar je storil, je bilo, da je delil video in dejal, da je impresiven, ker prikazuje moč katalonskega ljudstva 1. oktobra," je povedal vir, blizu Puigdemonta, in dodal, da je odstavljeni katalonski voditelj vedno odločno nasprotoval poskusom podcenjevanja grozot nacizma.

Puigdemontova vlada je sicer svojčas primerjala španske oblasti z avtoritarnimi režimi v Severni Koreji, Kitajski in Turčiji, navaja Guardian.

Grožnje z aretacijo

Puigdemont, ki je vodil katalonski poskus odcepitve od Španije, je oktobra pobegnil v Bruselj, potem ko je katalonski parlament enostransko razglasil neodvisnost, zaradi česar je Rajoy razpustil katalonsko vlado, prevzel nadzor nad Katalonijo in razpisal nove volitve. Na volitvah 21. decembra so tri katalonske stranke, ki neodvisnost podpirajo, ohranile večino.

Puigdemont se namerava vrniti kot vodja katalonske vlade, a ga čaka aretacija nemudoma, ko stopi v Španijo. Njegovi podporniki menijo, da bi lahko prisegel kot katalonski predsednik prek videopovezave ali pa bi eden od njegovih poslancev prebral njegov govor med parlamentarno razpravo 31. januarja.

Rajoy vztraja, da ne bodo dovolili Puigdemontu, da vlada na daljavo. "Absurdno je, da bi kdo iz Bruslja in na begu pred pravico razmišljal o kandidaturi za vodjo regionalne vlade," je dejal Rajoy. "To ni več samo pravosodni ali politični problem, to je problem čiste zdrave pameti."

