Španski kralj Filip VI. katalonske voditelje pozval k spoštovanju raznolikosti

Nagovor kralja tokrat spravljivejši

25. december 2017 ob 11:35

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Španski kralj Filip VI. je v božičnem nagovoru katalonske voditelje pozval, naj spoštujejo raznolikost pokrajine in se izognejo dodatnemu zaostrovanju razmer v zvezi z neodvisnostjo.

Po njegovih besedah se mora novi katalonski parlament, v katerem bodo imele večino spet stranke, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije, soočiti s težavami, ki zadevajo vse Katalonce, ob tem pa spoštovati raznolikost in delati za skupno dobro.

Filip je po oktobrskem katalonskem referendumu o neodvisnosti, ki ga je zaznamovalo nasilje španske policije nad volivci, v redkem televizijskem nagovoru zagovornikom neodvisnosti očital "nesprejemljivo nezvestobo". V nedeljskem televizijskem nagovoru pa je pozval k enotnosti, vendar tokrat po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v spravljivejšem tonu.

"Pot ne sme spet voditi do sporov in izključevanja, kar, kot že vemo, povzroča le konflikt, negotovost in malodušje," je poudaril. Voditelje pokrajine je pozval, naj preprečijo, da bi ideje ločile družine in prijatelje.

Kralj Filip: Španija je zrela demokracija

Španija je po njegovih besedah zrela demokracija, kjer ima vsakdo pravico do izražanja in branjenja svojega mnenja in idej, vendar ne na način, da bi bile s tem kršene pravice drugih.

Špansko tožilstvo je sicer 13 katalonskih politikov, ki zagovarjajo neodvisnost, obtožilo upora in vstaje, med njimi tudi nekdanjega predsednika katalonske vlade Carlesa Puigdemonta, ki je še s štirimi obtoženci pobegnil v Belgijo. Dva obtoženca sta v priporu, šest pa jih je na prostosti, vendar pod nadzorom.

Večina zagovornikom neodvisnosti

Na volitvah v Kataloniji prejšnji teden so stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost pokrajine, osvojile skupno 70 od 135 sedežev v pokrajinskem parlamentu. Na volitvah leta 2015 so jih zagovorniki neodvisnosti osvojili 72.

Lista Skupaj za Katalonijo odstavljenega Puigdemonta je osvojila 34 poslanskih sedežev, republikanska levica (ERC) priprtega Oriola Junquerasa 32, leva stranka CUP, ki prav tako podpira neodvisnost, pa štiri.

Predčasne pokrajinske volitve je sklicala vlada v Madridu, potem ko je zaradi razglasitve neodvisnosti v katalonskem parlamentu 27. oktobra v skladu s posebnimi ukrepi prevzela upravljanje sicer avtonomne pokrajine.

B. V.