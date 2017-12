Stranka Ciudadanos, zmagovalka katalonskih volitev, se je odpovedala oblikovanju vlade

Puigdemont bi vladal iz Belgije

29. december 2017 ob 19:43,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 20:11

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Zmagovalka katalonskih parlamentarnih volitev, stranka Ciudadanos, se je uradno odpovedala oblikovanju vlade. Medtem je španski premier Mariano Rajoy za ustanovno sejo parlamenta določil 17. januar.



Sredinska stranka Ciudadanos ("Državljani"), ki se zavzema za ohranitev enotnosti Španije in je na regionalnih volitvah v Kataloniji minuli teden osvojila največ glasov, ne bo poskušala sestaviti regionalne vlade, saj nima zadostne podpore drugih strank, je sporočil vodja stranke Albert Rivera.

Španski premier Rajoy se je pred tem v Madridu sešel z voditelji katalonskih regionalnih strank in sporočil, da bo ustanovna seja novega katalonskega parlamenta 17. januarja. Kandidati za premierja bodo nato glasove zbirali do 27. januarja, ko naj bi parlament potrdil novo vodstvo.

"Absurdno je, da se pretvarjaš, da si predsednik regije, če živiš v tujini, in še bolj absurdno je, da se pretvarjaš, da izvajaš to funkcijo iz tujine," je Rajoy na novinarski konferenci ob koncu leta v Madridu komentiral idejo, da bi odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont vladal iz Belgije.

Puigdemont je že od oktobra v Bruslju, kamor je zbežal, da se je izognil aretaciji. V soboto je pozval špansko vlado, naj mu dovoli vrnitev domov, da se bo lahko udeležil ustanovnega zasedanja novega katalonskega parlamenta in znova postal predsednik te španske regije. Njegovi svetovalci trenutno preiskujejo, ali lahko Puigdemont kandidira za predsednika regionalne vlade iz tujine.

"Edina senca nad našim gospodarstvom je nestabilnost, ki jo je povzročil politični položaj v Kataloniji," je še dejal Rajoy. Zaradi dogajanja po referendumu 1. oktobra je 3.000 podjetij, med njimi tudi dve največji katalonski banki, svoje sedeže premestilo v druge španske regije, v Kataloniji pa se spopadajo tudi z osipom turizma.

Nekdanji premier v Belgiji, namestnik v zaporu

Na predčasnih regionalnih parlamentarnih volitvah prejšnji teden so tesno večino znova dobile stranke, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije. Predtem je Rajoy po referendumu o neodvisnosti Katalonije odstavil regionalno vlado, razpustil parlament in regiji odvzel avtonomijo. Nekateri borci za neodvisnost so še vedno za zapahi, med drugim nekdanji Puigdemontov namestnik Oriol Junqueras.

Najverjetnejši kandidat za sestavo vlade je znova Puigdemont, ki je svojo kampanjo vodil iz Belgije, saj je njegova lista Skupaj za Katalonijo osvojila 34 poslanskih sedežev, največ v taboru zagovornikov neodvisnosti. Največjo podporo med vsemi strankami je sicer osvojila sredinska stranka Ciudadanos, ki se zavzema za ohranitev enotnosti Španije.

J. R.