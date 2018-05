Puigdemont znova kandidat za predsednika Katalonije

ZN: Dolgoletna zaporna kazen za upor ni upravičena

6. maj 2018 ob 17:25

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Carles Puigdemont je po srečanju s člani svoje stranke Junts per Catalunya v Berlinu znova kandidat za voditelja Katalonije. Predstavnik ZN-a medtem opozarja, da dolgoletna zaporna kazen, Kataloncem zagrožena za upor, ni upravičena.

Potrditev 55-letnega Puigdemonta na mesto predsednika želijo v katalonskem parlamentu doseči pred 14. majem, je v soboto zvečer v Berlinu povedal predstavnik stranke Eduard Pujol.

Od katalonskih volitev v decembru so propadli že štirje poskusi oblikovanja vlade. Kandidati - v prvem poskusu januarja je bil to Puigdemont - so bodisi živeli v tujini v izgnanstvu bodisi so bili v preiskovalnem priporu, zaradi česar jih katalonski parlament v skladu z odločitvijo španskega ustavnega sodišča ni mogel izvoliti.

Položaj se je obrnil v petek, ko so katalonski poslanci sprejeli zakon, ki omogoča izvolitev novega predsednika regije, tudi če ta ni prisoten v parlamentu. Madrid bo odločitev katalonskega parlamenta izpodbijal na ustavnem sodišču.

Novi poskus oblikovanja vlade je priložnost, da si španska vlada premisli, je dejal Pujol. Puigdemont je po njegovih besedah legitimni predsednik, če pa bo poskus znova spodletel, bodo iskali druge možnosti. Če nove vlade ne bo do 22. maja, morajo v Kataloniji znova izvesti volitve.

ZN: Dolgoletna kazen za upor ni upravičena

Medtem je posebni poročevalec Združenih narodov za svobodo izražanja David Kaye posvaril, da Španija ne bi smela nadaljevati pravnih postopkov proti katalonskim predstavnikom zaradi upora. V skladu s špansko zakonodajo jim za upor grozi do 30 let zapora.

"Preganjanje zaradi upora, ki bi lahko vodilo do dolgotrajnih zapornih kazni, vzbuja resno tveganje zatiranja povsem legitimnega govora, tudi če je ta kontroverzen in vznemirja," je v Ženevi poudaril Kaye. "Svoboda izražanja je temeljni kamen vsake svobodne in demokratične družbe, tako pa bo ostalo še dolgo po tem, ko bodo pozabljene trenutne politične napetosti," je še dodal.

Izrazil je zaskrbljenost zaradi obtožb o uporu za "dejanja, ki ne vključujejo nasilja ali ne spodbujajo k nasilju". Država bi morala po njegovem mnenju državljanske svoboščine omejevati le, kadar je to nujno potrebno in v sorazmerni meri.

Puigdemont čaka na odločitev Nemčije

Puigdemonta so po izvedbi oktobrskega referenduma o neodvisnosti in enostranski razglasitvi neodvisne Katalonije odstavili. Tedaj se je pred pregonom zatekel v Bruselj, trenutno pa je v Nemčiji, kjer čaka na odločitev nemškega pravosodja o izročitvi Španiji. Po izpustu iz pripora se lahko prosto giblje po Nemčiji, a je ne sme zapustiti.

J. R.