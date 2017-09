Putin svari, da bi Severna Koreja lahko postala "novi Irak"

Ruski predsednik novim sankcijam nasprotuje

5. september 2017 ob 13:24

Peking - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred globalno katastrofo, če v sporu s Severno Korejo ne bo dosežena diplomatska rešitev. Ob tem je morebitne nadaljnje sankcije proti državi je označil za nekoristne.

Kot je po koncu vrha skupine Brics v kitajskem Xiamenu dejal Putin, Rusija obsoja dejanja Severne Koreje kot provokacije.

"A zatekanje k sankcijam bi bilo v tej situaciji nekoristno in neučinkovito," je dejal in s tem povzel mnenje številnih, tudi ameriških analitikov, ki menijo, da sankcije v resnici ne delujejo. "Severnokorejci se ne bodo odpovedali svojemu jedrskemu programu, če se ne bodo počutili varni," je prepričan. "Kim Džong Un bi raje pustil svoje ljudstvo, da strada, kot da bi pustil strmoglavljenje režima."

Zaradi tega je po njegovem prepričanju treba prizadevanja usmeriti v dialog.

Izrazil je tudi nasprotovanje vsakršnemu vojaškemu posredovanju, ki ga v Washingtonu ne izključujejo. "Začeti vojaško histerijo nima nikakršnega smisla, gre za pot, ki vodi v slepo ulico," vztraja Putin. "Vse to bi lahko vodilo v globalno katastrofo in veliko število žrtev."

Negativni zgled v usodi Husseina

Ruski predsednik opozarja, da je Kim preračunal, da je preživetje njegovega režima pogojeno z razvojem jedrskega orožja.

"Kim je videl, kako se je posredovanje Zahoda v Iraku končalo s strmoglavljenjem Saddama Husseina, po katerem je država zgrmela v uničujočo vojno, in je bil odločen, da njegova država ne bo trpela enake usode," je povedal Putin. "Hussein se je odrekel orožjem za množično uničevanje, pa je bil vseeno uničen, člani njegove družine pa usmrčeni. Država je bila uničena, Saddam Hussein pa obešen. Vsi to vedo in vsi v Severni Koreji to vedo."

Severna Koreja je v nedeljo izvedla svoj šest jedrski poskus, tokrat z vodikovo bombo, ki jo je po trditvah Pjongjanga mogoče namestiti na raketo dolgega dosega.

Stališča držav glede reševanja krize, ki se je z zadnjimi dejanji Severne Koreje le še zaostrila, so različna. ZDA so se v ponedeljek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN zavzele za "najostrejše možne sankcije", je pa ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley dejala, da Kim Džong Un prav "prosi za vojno". Že v nedeljo je predsednik ZDA Donald Trump na vprašanje novinarjev, ali bodo ZDA napadle Severno Korejo, odvrnil zgolj "bomo videli".

K. S.