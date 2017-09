Ameriška veleposlanica: Kim Džong Un prosi za vojno

Južna Koreja simulirala napad na severnokorejski "jedrski poligon"

4. september 2017 ob 08:03,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 18:03

Seul - MMC RTV SLO, STA

ZDA so pozvale Varnostni svet ZN-a k najstrožjim mogočim ukrepom proti Severni Koreji, medtem ko Kitajska svetuje Pjongjangu, naj preneha z dejanji, ki niso v skladu z njegovimi interesi.

VS se je sešel na izrednem zasedanju, potem ko je Severna Koreja v nedeljo izvedla že šesti in do zdaj najmočnejši jedrski poskus, Južna Koreja pa opozarja, da se severna soseda najverjetneje pripravlja na izstrelitev nove balistične rakete.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je dejala, da je prišel čas, ko morajo izčrpati vse diplomatske načine, preden bo prepozno. Tako kot ameriški predsednik Donald Trump je tudi veleposlanica opozorila, da bodo ZDA pod drobnogled vzele vsako državo, ki trguje s Severno Korejo, katere največja zaveznica je Kitajska.

Haleyjeva je še dejala, da severnokorejski voditelj Kim Džong Un s svojimi dejanji "prosi za vojno", a vojna ni nekaj, kar bi si ZDA želele, vendar ameriško potrpljenje ni brezmejno.

Kitajski veleposlanik pri ZN-u Lju Džjeji je pozval Severno Korejo k prenehanju dejanj, ki so napačna, ob tem pa vsem vpletenim stranem svetoval, naj resno preučijo predlog Pekinga, ki je predlagal sočasno prekinitev severnokorejskega jedrskega in raketnega programa ter skupnih vojaških vaj Južne Koreje in ZDA.

Ruski veleposlanik pri ZN-u Vasilij Nebenzia meni, da je resno ogrožen mir v regiji, a vojaške rešitve po njegovih besedah ne bodo prinesle odgovora na pereča vprašanja na Korejskem polotoku. Nebenzia meni, da je v tem trenutku treba ohraniti trezne glave in se vzdržati dejanj, ki bi stopnjevala napetosti.

Trump in južnokorejski predsednik Mun Džein sta se v telefonskem pogovoru dogovorila za ukinitev omejitve nosilnosti na južnokorejskih raketah, ki je bila po dozdajšnjem skupnem dogovoru 500 kilogramov. Že prej so iz Seula sporočili, da se z ZDA dogovarjajo o namestitvi letalonosilk in strateških bombnikov na Korejskem polotoku.

Simulacija napada na Severno Korejo

Po nedeljskem jedrskem poskusu je v ponedeljek Južna Koreja odgovorila z vojaškimi vajami, na katerih je simulirala napad na severnokorejski jedrski testni center Punggjeri.

Južnokorejska vojska je iz letal izstrelila rakete, s kopnega pa balistične izstrelke. Vsi so po navedbah vojske zadeli tarče v Japonskem morju. Doseg do tarč je bil enak razdalji do prizorišča severnokorejskih jedrskih poskusov Punggjeri. Južni Korejci so tako odgovorili na šesti jedrski poskus, ki ga je v nedeljo izvedla Severna Koreja.

Vodikova bomba nekajkrat močnejša kot atomska

Šlo naj bi za vodikovo bombo, ki naj bi jo bil Pjongjang po lastnih navedbah sposoben namestiti na raketo dolgega dosega. Vodikova bomba je nekajkrat močnejša kot atomska bomba, saj namesto cepljenja (fizije) atomov za sproščanje velikih količin energije uporabljajo fuzijo oziroma stapljanje atomov.

Pripravljeni smo uničiti severnokorejsko vodstvo

"Vaje demonstrirajo odločenost Južne Koreje, da uniči ne samo izvor provokacij, ampak tudi politično vodstvo sovražnikov, ki grozi varnosti naših ljudi," je po poročanju BBC-ja dejal uradni govorec južnokorejske vojske Roh Dže Čon.

Po poskusu se je na Severno Korejo usul plaz obsodb. Južnokorejski predsednik Mun Dže In je pozval k "najostrejši mogoči kazni", Seul in Washington pa sta napovedala nove skupne vojaške vaje.

ZDA: Sebe in svoje zaveznike bomo branili z vsemi sredstvi

Trump je v nizu tvitov v nedeljo obsodil poskus, češ da so besede in dejanja Pjongjanga "še naprej zelo sovražna in nevarna za ZDA". Ostrejši je bil obrambni minister James Mattis, ki je Severno Korejo posvaril, da bodo na vsako grožnjo ZDA ali njenim zaveznikom odgovorili z "obsežnim vojaškim odzivom, ki bo tako učinkovit kot uničujoč". Iz Bele hiše so nato še sporočili, da so ZDA pripravljene braniti sebe in svoje zaveznike z vsemi svojimi zmožnostmi, tako "diplomatskimi, konvencionalnimi kot jedrskimi". K temu se je zavezal Trump po pogovoru z japonskim premierjem Šinzom Abejem, s katerim sta sicer tudi obsodila "nadaljnja dejanja destabilizacije in provokacije" Severne Koreje.

Kitajska protestirala zaradi jedrskega poskusa

Kitajska je sicer v ponedeljek sporočila, da je na severnokorejsko veleposlaništvo zaradi jedrskega poskusa naslovila uraden protest. "Kitajska nasprotuje Severni Koreji pri razvijanju njenega jedrskega in raketnega programa," je pojasnil predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang in dodal, da je Kitajska zavezana zagotoviti jedrski razorožitvi Korejskega polotoka.

Nova izstrelitev medcelinske balistične rakete?

Južna Koreja pa je medtem sporočila, da se njena severna soseda najverjetneje pripravlja na izstrelitev nove balistične medcelinske rakete. Niso pa pojasnili ali nakazali, kdaj naj bi Severna Koreja nameravala izstreliti raketo.

Švica pripravljena gostiti pogajanja

Ker se razmere na Korejskem polotoku vse bolj zaostrujejo, je predsednica Švice Doris Leuthard ponudila, da bi nevtralna Švica gostila pogajanja med vsemi vpletenimi. "Čas je, da se usedemo za mizo. Velesile morajo prevzeti odgovornost," je pozvala Leuthardova.

VIDEO Korejski polotok nevarno blizu vojne

A. V.