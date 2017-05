Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Greg Gianforte (desno) naj bi kljub incidentu zasedel izpraznjeni sedež v predstavniškem domu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Republikanski kandidat v Montani zbil na tla novinarja

Volitve kot referendum o Trumpu

25. maj 2017 ob 08:39

Helena - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Greg Gianforte, republikanski kandidat na posebnih volitvah za zvezni kongres iz Montane, je zbil na tla novinarja časopisa Guardian, ko ga je ta vprašal za mnenje o republikanski zdravstveni reformi. Gianaforte se bo moral zagovarjati zaradi prekrška.

Gianfortejeva ekipa je takoj po incidentu zatrdila, da je bil novinar nasilen, a je kmalu prišel na dan tonski posnetek dogodka. Na njem je slišati, kako je novinar Ben Jacobs kandidata vprašal o mnenju o zdravstveni reformi. Gianforte je odvrnil, da bo o govoril tem kasneje, Jacobs pa mu je odgovoril, da kasneje ne bo časa. Nato se je zaslišal hrup, politik pa se je zadrl, da jih ima dovolj (verjetno novinarjev) in Jacobsa vprašal, ali dela za Guardian. Ta mu je odvrnil pritrdilno in dodal: "Ravnokar si me zbil na tla in mi razbil očala".

Kandidat je nato zakričal Jacobsu, naj se pobere in omenil pretekle negativne izkušnje z Guardianom, novinar pa je dejal, da bo najprej poklical policijo. Prisotne priče je prosil, naj se identificirajo. Gianaforte je odšel, Jacobsa pa so šerifovi pomočniki pospremili v bolnišnico na pregled.

Člahni Gianafortejeve ekipe so takoj ponudili svojo plat zgodbe - da je Jacobs pristopil kandidatu brez dovoljenja in mu agresivno potisnil pod nos telefon, s katerim je snemal ter vztrajal pri agresivnih vprašanjih. Dodali so, da ga je Gianaforte prosil, naj umakne telefon, nakar naj bi ga novinar zagrabil za zapestje in oba sta padla na tla. Kandidatovo zgodbo je nemudoma zanikala Alicia Acuna, novinarka ameriške televizije Fox, ki je vse videla v živo in trdi, da se Jacobs nikoli ni obnašal agresivno, česar pa ne more reči za kandidata.

V Montani sicer danes volijo člana predstavniškega doma zveznega kongresa na posebnih volitvah za sedež, ki ga je izpraznil republikanec Ryan Zinke, ko je sprejel položaj notranjega ministra v vladi Donalda Trumpa. V anketah je pred volitvami tesno vodil Gianaforte pred demokratom Robom Quistom, incident pa na izid najverjetneje ne bo veliko vplival, ker je večina volivcev že predčasno oddala svoj glas.

Trump je v Montani, ki je upravičena le do enega člana predstavniškega doma, novembra lani zmagal s prednostjo več kot 20 odstotkov pred Hillary Clinton. Gianaforteju je pomagal s posnetimi oglasi v njegov prid, Quistu pa je na pomoč priskočil senator iz Vermonta, demokrat Bernard Sanders. Oba kandidata podpirata orožje in se razlikujeta le pri vprašanju zdravstva. Quist nasprotuje republikanski reformi, Gianaforte pa jo podpira.

Zmaga demokrata bi bila veliko presenečenje, čeprav republikance skrbijo tesne ankete pred volitvami, na katerih bi moral njihov kandidat gladko zmagati. Tako demokrati kot republikanci razumejo volitve v Montani in tudi prihodnje posebne volitve za prazne kongresne sedeže po ZDA kot referendum o predsedniku Trumpu.

A. P. J.