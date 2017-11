Riad zahteval odstop libanonskega premierja?

Hezbolah obtožuje Savdsko Arabijo

12. november 2017 ob 14:46

Riad,Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Neimenovani vir blizu Saada Haririja, da je z mesta libanonskega premierja odstopil, ker Savdski Arabiji ni bilo všeč, da se ni želel upreti libanonskemu gibanju Hezbolah.

Hariri je med vodenjem libanonske vlade večkrat obiskal Savdsko Arabijo, nazadnje nekaj dni pred odstopom, ko se je srečal z visokimi predstavniki tamkajšnjih obveščevalnih služb in savdskim zunanjim ministrom Tamerjem Al Sabhanom."Na teh srečanjih je po mojem mnenju Hariri razkril svoje stališče glede tega, kako ravnati s Hezbolahom v Libanonu. Po njegovem mnenju bi nasprotovanje destabiliziralo državo. Mislim, da jim to, kar so slišali, ni bilo všeč," je povedal vir blizu libanonskega premierja v odstopu.

Hariri je po navedbah vira Sabhanu dejal, da ne more sprejeti odgovornosti za nekaj, kar presega njegov nadzor ali nadzor Libanona. Vendar pa je po mnenju neimenovanega vira libanonski premier podcenil stališče Savdske Arabije do Hezbolaha, ki ima več orožja kot libanonska vojska, poleg tega pa ima svoje predstavnike tudi v libanonskem parlamentu in vladi.

Pretekli petek se je moral Hariri vrniti v Riad, kjer pa ga niso pričakali princi in ministri savdske vlade, kot je ob prihodu tujega državnika običajno. Zasegli so mu tudi prenosni telefon, naslednji dan pa je moral v televizijskem nagovoru podati odstop. Kot razlog je navedel pritisk Irana na Libanon, tudi prek šiitskega gibanja Hezbolah, ter grožnje s smrtjo.

Želi Riad za premierja Haririjevega brata Baho?

Po navedbah več libanonskih virov želi Riad na premierski položaj postaviti Saadovega starejšega brata Baho. Ta naj bi bil v Savdski Arabiji, kamor bi morali prispeti tudi člani Haririjeve družine, da bi mu prisegli zvestobo, kar pa so zavrnili. Riad je zanikal navedbe, da so Haririja prisilili k odstopu, medtem ko okoliščin njegovega prihoda in morebitne zamenjave z njegovim bratom še niso komentirali.

Libanonski predsednik Michel Aoun je v pozval Savdsko Arabijo, naj pojasni razloge, zakaj Haririju "ne dovoli vrnitve v Libanon med njegove ljudi in podpornike": "Nejasnost razmer, v katerih je premier od odstopa, kaže na to, da vse izjave in dejanja, ki jih je naredil ali so mu bila pripisana, ne odražajo resnice." Vodja Hezbolaha Hasan Nasrala, čigar vplivno gibanje v Haririjevi vladi sodeluje že skoraj leto dni, je Savdsko Arabijo obtožil, da Haririja prisilno zadržuje v državi in da mu ne dovoli vrnitve v Libanon. Haririjeva stranka pa je obsodila napade na Savdsko Arabijo. Sporočila je, da Haririju stoji ob strani in nestrpno čaka njegovo vrnitev v Libanon.

T. J.