Rusi in ZN v navzkrižju glede uporabe kemičnega orožja v Siriji

WHO o žrtvah: Glavni razlog smrti akutne težave z dihanjem

5. april 2017 ob 08:29,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 21:27

Moskva, Kan Šejkun - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Domnevni napad s kemičnim orožjem na Kan Šejkun v Siriji, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 72 ljudi, od tega 20 otrok, je močno razburil mednarodno skupnost. Za napad naj bi bila odgovorna letala sirskega režima, a naj bi merila na tovarno orožja upornikov, v katerem pa so bili očitno tudi kemični strupi.

Rusija zato odgovornost pripisuje upornikom, kar pa Zahod in ZN kategorično zavračata. Zaradi napada se je na nujni seji sešel Varnostni svet Združenih narodov, ki razpravlja o francoskem, britanskem in ameriškem predlogu resolucije, s katero bi obsodili napad in vzpostavili posebno preiskavo. Na podlagi ugotovitev te preiskave pa bi uvedli sankcije proti Al Asadovemu režimu.

A v Moskvi so že napovedali, da take resolucije ne bodo podprli. Kot je povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, je predlagana resolucija "protisirska" in bi še dodatno okrepila napetosti v regiji.



Šest milijard dolarjev pomoči Siriji Mednarodna skupnost je na bruseljski konferenci napovedala šest milijard dolarjev pomoči Siriji in regiji v tem letu. EU ostaja z napovedanimi 1,3 milijarde v tem letu največja donatorica humanitarne pomoči, Slovenija pa je napovedala 280.000 evrov pomoči v obdobju 2017-2019. Evropski komisar za humanitarno pomoč Hristos Stilianides je ob tem pozval k "dejanjem, ne le besedam, in to danes, ne jutri".



Žrtve izpostavljene živlčnim strupom

Kot je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), so nekatere žrtve domnevnega kemičnega napada kazale znake izpostavljenosti kemikalijam, vključno z živčnimi strupi.

Med žrtvami ni opaziti zunanjih poškodb, glavni razlog smrti pa so bile akutne težave z dihanjem. "Nekateri primeri so pokazali dodatne znake, ki so skladni z izpostavljenostjo organofosfornim spojinam, kategoriji kemikalij, ki vključuje tudi živčne strupe," je objavil WHO.

Uporniki zanikajo krivdo

Sirski uporniki so medtem zanikali navedbe ruskega obrambnega ministrstva, da se je smrtonosno onesnaženje v Kan Šejkunu zgodilo zaradi uhajanja plina iz skladišča pod nadzorom upornikov, potem ko so ga zadele bombe iz letal sirskih vladnih sil.

Hasan Hadž Ali, poveljnik uporniške skupine Vojska svobodnega Idliba, je dejal, da v torek ni bil napaden noben njihov položaj. "Vsi so videli letalo, kako je odvrglo bombo s plinom." Kot je dejal, civilisti vedo, da na tem območju ni vojaških položajev, točk ali delavnic orožja. "Različne frakcije opozicije niso sposobne izdelave takšnih snovi."

Predtem je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da so sirske vladne sile bombardirale skladišče v rokah upornikov, čemur je sledilo uhajanje smrtonosnega plina, ki je po zadnjih podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice zahtevalo 72 življenj, med njimi 20 otrok.

"Včeraj, med 11.30 in 12.30 po krajevnem času, so sirske zračne sile napadle veliko teroristično skladišče na vzhodnem obrobju Kan Šejkuna," je izjavil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konošenkov. "Na območju skladišča so bile delavnice, v katerih so izdelovali kemično orožje." Ob tem je dodal, da so uporniki kemično orožje lani uporabili v Alepu. "Simptomi žrtev v Kan Šejkunu, ki so vidni na posnetkih in družbenih omrežjih, so enaki kot lani v Alepu," je dejal Konošenkov.

Medtem je turški minister za zdravje Recep Akdag sporočil, da imajo izsledke, ki kažejo, da je bil napad na severovzhodu Sirije kemičen. Po njegovih navedbah je bilo v turške bolnišnice prepeljanih okoli 30 poškodovanih ljudi.

Za zdaj ni jasno, katera kemična snov je bila usodna, po mnenju proopozicijskih skupin naj bi šlo za sarin.

"Slaba novica za mir v Siriji"

Obsodbe domnevnega napada sicer prihajajo z vsega sveta. Britanski veleposlanik pri Združenih narodih Matthew Rycroft je dejal, da je napad zelo slaba novica za mir v Siriji. "Brez dvoma gre za vojni zločin, zato pozivam članice, ki so v preteklosti uporabile veto, da so preprečile obsodbo nečesa, česar se ne da upravičiti, naj si premislijo."

Napad je ostro obsodil tudi papež Frančišek, ki je dejal, da gre za "nesprejemljiv pokol" nedolžnih civilistov.

Ameriška administracija je za napad okrivila režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada. Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je dejal, da so "zelo razburjenemu" predsedniku Donaldu Trumpu natančno pojasnili okoliščine napada in predlagali, da bi bilo za Sirce najbolje, da Asad ne bi več vodil države. "Današnji kemični napad v Siriji proti nedolžnim ljudem, tudi ženskam in otrokom, je graje vreden," je dejal Spicer in dodal, da je administracija "prepričana" o svoji presoji, da je zanj kriv Al Asad. Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je sirsko vlado obtožil "brutalnega in nesramnega barbarizma".

Sirske oblasti so zanikale odgovornost za smrti civilistov.

