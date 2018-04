Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! 32-letni novinar Maksim Borodin je umrl v sumljivih okoliščinah. Foto: EPA Sorodne novice Urednik Nove Gazete namerava svoje novinarje oborožiti Dodaj v

Ruski novinar tri dni po nepojasnjenem padcu z balkona umrl

Od leta 1992 v Rusiji ubitih 58 novinarjev

16. april 2018 ob 20:38,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 21:43

Jekaterinburg - MMC RTV SLO, STA

Ruski novinar Maksim Borodin, ki je pisal o ruskih plačancih v Siriji, je tri dni po nepojasnjenem padcu z balkona svojega stanovanja v petem nadstropju stanovanjskega bloka v Jekaterinburgu umrl.

32-letnega novinarja časnika Novi Den so hudo poškodovanega 12. aprila našli njegovi sosedje. Tri dni pozneje je v bolnišnici umrl. Kot je dejal Borodinov prijatelj Vjačeslav Baškov, ga je Borodin po poročanju BBC-ja poklical 11. aprila zjutraj in mu povedal, da "je na njegovem balkonu oboroženi moški, na stopnišče pa zamaskirani neznanci". Pozneje naj bi ga poklical nazaj in mu dejal, da je šlo za nekakšno vajo pripadnikov varnostnih sil.

Pisal je o paravojaški skupini Wagner Group

Borodin je nedavno poročal o tem, da so bili med februarskimi ameriškimi letalskimi napadi v Siriji ubiti tudi plačanci iz Jekaterinburga, ki so bili del t. i. zasebne paravojaške skupine Wagner Group, ki se bojuje v Siriji. V teh napadih je bilo po trditvah ZDA ubitih več sto ruskih borcev. Moskva o številkah ni govorila, je pa potrdila, da so bili ubiti tudi ruski državljani.

Stanovanje je bilo zaklenjeno od znotraj

Tamkajšnje oblasti so sporočile, da ni podlage za uvedbo kazenske preiskave, saj ni znakov, da bi šlo pri Borodinovi smrti za zločin. "Preiskujemo več različic, med njimi tudi to, da je šlo za tragično nesrečo." Policija je sporočila, da je bilo novinarjevo stanovanje zaklenjeno od znotraj in da ni bilo znakov nasilnega vstopa, prav tako niso našli poslovilnega pisma.

Odgovorna urednica časopisa Novi Den Polina Rumjanceva je dejala, da ne verjame, da bi Borodin storil samomor, poroča Radio Free Europe na svoji spletni strani. Harlem Desir, predstavnik za svobodo medijev v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, je njegovo smrt že označil za skrb vzbujajočo. Oblasti je pozval k hitri in temeljiti preiskavi.

Rusija na lestvici medijske svobode na 83. mestu

V Rusiji so bili od padca nekdanje Sovjetske zveze ubiti ali pretepeni številni novinarji, vendar pa storilce le redko primejo. Po podatkih nevladnega Odbora za zaščito novinarjev je bilo od leta 1992 v Rusiji ubitih kar 58 novinarjev. Večino medijev nadzira ruska država. Organizacija Freddom House Rusijo po medijski svobodi uvršča na 83. mesto med 100 državami.

