Rusko sodišče: Dadajev kriv umora opozicijskega voditelja Nemcova

En osumljenec je že umrl

29. junij 2017 ob 16:00

Moskva - MMC RTV SLO

Rusko sodišče je odločilo, da je Zaur Dadajev, glavni osumljenec za umor opozicijskega politika Borisa Nemcova leta 2015, kriv. Družina Nemcova meni, da naročnikov umora ne bodo nikoli odkrili.

Dadajev je februarja 2015 blizu Kremlja ustrelil in ubil Nemcova, nekdanjega namestnika premierja in glasnega kritika predsednika Vladimirja Putina.

Dadajevu in še štirim Čečenom, ki se jim je prav tako sodilo, naj bi za umor Nemcova obljubili 220.000 evrov. Omenjene štiri soobtožene, brata Anzorja in Šagida Gubaševa, Ramzana Bakajeva in Tamerlana Eskerkanova, je sodišče razglasilo za sokrive umora. Šesti osumljenec, Beslan Šabanov, pa je umrl kmalu po tem, ko so ga pridržali v Čečeniji. Vsi so sicer zavračali obtožbe.

Sorodniki Nemcova se bojijo, da oblasti ne bodo nikoli odkrile, kdo je izdal ukaz za umor.

B. V.