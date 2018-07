Ameriško podjetje lahko objavi načrte za izdelavo orožja s 3D-tiskalnikom

Nekatere zvezne države vlagajo tožbe

31. julij 2018 ob 10:42

Washington - MMC RTV SLO, STA

Nekatere ameriške zvezne države vlagajo tožbe proti teksaškemu anarhističnemu orožarskemu podjetju Defense Distributed, ki namerava 3. avgusta na spletu objaviti načrte in navodila za izdelavo orožja s 3D-tiskalniki.

Administracija predsednika Donalda Trumpa je namreč umaknila pravne ugovore, čeprav je ameriško zunanje ministrstvo še aprila trdilo, da bi bila izdaja dovoljenja za objavo načrtov teksaškega podjetja darilo teroristom in kriminalcem.

Defense Distributed je leta 2012 ustanovil samooklicani anarhist Cody Wilson, ki je pristaš odprtega spletnega vira informacij o orožju, tudi takih, kako si lahko vsak sam s pomočjo 3D-tiskalnika doma izdela na primer polavtomatsko puško AR-15, ki je bila v množičnih pokolih v ZDA že večkrat uporabljena.

Podjetje je tožilo zvezno vlado, da jim krši pravice iz 1. in 2. amandmaja ameriške ustave in Trumpova vlada je popustila. Plastično orožje, ki ga lahko ustvarijo s 3D-tiskalniki, je zelo uporabno tudi za mednarodne teroriste, saj ga je nemogoče zaznati z detektorji za kovine.

"Tiskanje orožja je v interesu varnosti"

Države, kjer vladajo republikanci, se niso odzvale, v tistih, v katerih so na čelu demokrati, pa vlagajo tožbe proti orožarskemu podjetju. Med drugimi so to New York, Pensilvanija, New Jersey, Connecticut, Oregon, Maryland in prestolnica Washington.

Razlaga State Departmenta za umik ugovora na tiskanje orožja je bila, da je to v interesu varnosti, v interesu zunanje politike ZDA in v skladu z mnenjem pravosodnega ministrstva ZDA.

Zagovorniki orožja v ZDA trdijo, da ni nobenega razloga za preplah, ker je tiskanje orožja drago, tehnologija še ni izpopolnjena, zakonodaja pa zahteva, da ima tudi plastično orožje v sebi kovinske dele, da jih zaznajo detektorji za kovino.

A. P. J.