Novi predsednik Paragvaja je Mario Abdo Benitez

Napovedal boj za pravično domovino

23. april 2018 ob 09:05,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 09:24

Asuncion - MMC RTV SLO

Nekdanji konservativni senator Mario Abdo Benitez je zmagovalec predsedniških volitev v Paragvaju, na katerih je dobil dobrih 46 odstotkov glasov in premagal kandidata opozicijskih liberalcev Efraina Alegreja, ki je dobil slabih 43 odstotkov.

Izid pomeni, da bo desnosredinska stranka Colorado, ki Paragvaju vlada že desetletja, ohranila oblast. 46-letni Benitez je obljubil, da bo obdržal politiko nizkih davkov in povečal izvoz kmetijskih pridelkov, poroča BBC.

Za pravično domovino in neodvisne ustanove

"Zahvaljujemo se za podporo tistim, ki želijo graditi pravično domovino, utemeljeno na moralnih, močnih in neodvisnih institucijah. Hkrati pa si bo moja administracija prizadevala dobiti tudi podporo tistih, ki nas niso podprli," je v nedeljo zvečer po razglasitvi delnih izidov dejal Benitez. Njegov največji izzivalec Alegre še ni uradno priznal poraza, je pa dejal, da spoštuje izide.

Benitez bo nasledil Cartesa

Benitez je sin Maria Abda, nekdanjega tesnega sodelavca paragvajskega diktatorja generala Alfreda Stroessnerja, ki je bil na oblasti med letoma 1954 in 1989. Kritiki Benitezu očitajo, da brani dediščino Stroessnerja. Benitez bo zamenjal Horacia Cartesa, proti kateremu so lani izbruhnili protesti, ko je želel spremeniti ustavo, tako da bi mu dopuščala še drugi petletni mandat na čelu države. Sedanja ustava iz leta 1992 namreč dovoljuje le en predsedniški mandat.

Veliko prebivalstva še vedno v revščini

Paragvaj je vodilni izvoznik soje in govedine. V zadnjih letih je doživel močno gospodarsko rast, a kljub temu spada med najrevnejše države na obmoju, saj naj bi kar 40 odstotkov prebivalstva živelo v revščini. Analitiki menijo, da so bila stališča obeh kandidatov v volilni kampanji, ki se je osredinila na varnost, boj proti korupciji in socialna vprašanja, podobna. Oba sta napovedala reformo sodstvo, tako da bi to učinkoviteje preganjalo korupcijo.

A. V.