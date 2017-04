Paragvaj: Po spornih ustavnih spremembah protestniki vdrli v parlament

Spremembe še niso dokončno potrjene

1. april 2017 ob 09:41

Asunción - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je paragvajski senat potrdil ustavni amandma, ki bi predsedniku omogočil ponovno izvolitev, so protestniki, ki jih je predsednik označil za "barbare", vdrli v parlament in razdejali več pisarn.

Nasprotniki ustavnih sprememb so vdrli v zgradbo parlamenta in v njej podtaknili ogenj. Zasedli so dele zgradbe in razdejali več pisarn poslancev, ki so spremembe podprli, a jih je policija odstranila. Gasilci so uspeli pogasiti požar.

Kot poroča BBC, je policija protestnike razgnala s konji, gumijastimi naboji in vodnimi topovi. Lokalni mediji poročajo, da je bilo poškodovanih več deset ljudi, tako protestnikov kot politikov in policistov.

Še živ strah pred diktaturo

Konservativni predsednik Horacio Cartes si prizadeva za spremembe ustave, ki bi mu omogočile kandidaturo za drugi mandat na volitvah prihodnje leto. Po ustavi iz leta 1992, sprejeti po 35 letih diktatorstva generala Alfreda Stroessnerja, ki je državi s trdo roko vladal med letoma 1954 in 1989, pa so predsedniki lahko na položaju le en petletni mandat.

Nasprotniki ustavnih sprememb zato trdijo, da ustavne spremembe odpirajo pot v diktaturo. Predsednik senata Roberto Acevedo, ki prihaja iz opozicije, meni, da je zakon neustaven in ga spodbija na vrhovnem sodišču.

Predsednikovi zavezniki v zgornjem domu parlamenta so spremembe potrdili v petek, o amandmaju pa naj bi danes odločal še spodnji dom kongresa, v katerem ima večino predsednikova stranka, a je zaradi nemirov predsednik poslanske zbornice Hugo Velázquez sejo preložil.

Predsednik Cartes je preko družbenih medijev pozval k miru in dialogu. Kot je dejal, Paragvajci ne smejo dovoliti, da bi "nekaj barbarov" uničilo mir in blaginjo v državi.

B. V.