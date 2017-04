Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 25-letnega Quintano je policija ubila s strelom z gumijastim nabojem v glavo. Foto: EPA Protestniki so se zaradi tajnega glasovanja senata znesli nad prostori parlamenta. Foto: EPA Sorodne novice Paragvaj: Po spornih ustavnih spremembah protestniki vdrli v parlament Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Paragvaju policija ubila mladega člana opozicijske stranke

Smrt člana opozicije odnesla notranjega ministra

2. april 2017 ob 10:15

Asunción - MMC RTV SLO/Reuters

Potem ko so protestniki v protest proti spremembam ustave, ki bi predsedniku omogočile nov mandat, vdrli v parlament, je policija na sedežu opozicijske stranke ubila 25-letnega člana.

Potem ko je paragvajski senat na tajnem glasovanju sprejel ustavni amandma, ki bi konservativnemu predsedniku Horaciu Cartesu omogočil ponovno kandidaturo, so protestniki vdrli v stavbo parlamenta in razdejali ter zažgali nekaj pisarn. Policija je protestnike razgnala z gumijastimi naboji in vodnimi topovi, v nasilju pa je umrl mlad pripadnik druge največje stranke v državi.

Policija je namreč vdrla v prostore sedeža opozicijske liberalne stranke Avtentična radikalna liberalna stranka (PLRA) nedaleč od parlamenta in začela streljati na protestnike, ki so se tja zatekli. V glavo je z gumijastim nabojem ustrelila 25-letnega člana stranke Rodriga Quintana, ki je umrl.

Smrt odnesla ministra, načelnika policije

Zaradi dogodka sta bila odstavljena notranji minister Tadeo Rojas in načelnik policije Crispulo Sotelo, odpuščeni pa so bili tudi štirje policisti. Preiskava smrti Quintane že poteka, poroča Reuters. Na družbenem omrežju Facebook je predsednik Cartes smrt 25-letnika označil za "neopravičljivo" in "katastrofo", obljubil pa je, da bodo odgovorni zanjo odgovarjali.



Po protestih in vdoru v parlament so se razmere v glavnem mestu Asunción pomirile, a protesti bi se lahko obnovili, če bo naslednji teden o spornem ustavnem amandmaju glasoval spodnji dom. Tam ima večino sicer predsednikova stranka. Da bi se zakon, ki prepoveduje ponovno izvolitev dokončno spremenil, pa bo potreben še referendum.

Za zaprtimi vrati

Opozicija trdi, da je bilo glasovanje v senatu nezakonito, saj je potekalo v enem od prostorov za zaprtimi vrati, ne pa v sejni dvorani. Nasprotniki ukrepa opozarjajo, da bi oslabil paragvajske demokratične institucije.



V Paragvaju sicer po ustavi iz leta 1992, sprejeti po 35 letih diktatorstva generala Alfreda Stroessnerja, ki je državi s trdo roko vladal med letoma 1954 in 1989, so lahko predsedniki na položaju le en petletni mandat. S tem so želeli preprečiti ponovitev diktature.

Pod Cartesom je bil Paragvaj do zadnjih dogodkov relativno stabilen, država pa je postala ena gospodarsko najhitreje rastočih v Južni Ameriki. Nestabilnost države s 6,8 milijona prebivalcev skrbi sosednji Brazilijo in Argentino, ki v Paragvaju iščeta poslovne in proizvodne priložnosti.

B. V.