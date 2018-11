Zdravniki na Kubi so na letališču v Havani pozdravili svoje stanovske kolege, ki so se vrnili iz Brazilije. Foto: Reuters Kubanski zdravniki se množično vračajo iz Brazilije na Kubo. Foto: Reuters Dodaj v

Revne četrti v Braziliji zapustilo več kot 8.000 kubanskih zdravnikov

Kubanska vlada prejema 75 odstotkov zdravnikove plače v tujini

23. november 2018 ob 16:14

Brasilia - MMC RTV SLO, STA

Brazilijo je zapustilo več kot 8.000 kubanskih zdravnikov po pozivu brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, da lahko v Braziliji ostanejo le, če dela plače ne bodo vračali kubanski vladi.

Pred kratkim izvoljeni brazilski predsednik Jaira Bolsonara, ki je znan po tem, da ne varčuje z besedami, je kubanske oblasti vznejevoljil z izjavo, da kubanske zdravnike zlorabljajo za "suženjsko delo", saj kubanska vlada prejme 75 odstotkov njihove plače.

Bolsonaro zahteva, da se program sodelovanja s Kubo, ki traja od leta 2013, nadaljuje le pod pogojem, da kubanski zdravniki dobijo polno plačo in lahko v Brazilijo pripeljejo tudi svojo družino.

Kubanski zdravniki delali v revnih četrtih

Ker Kuba ni privolila v zastavljeni pogoj, je Brazilijo zapustilo že 8.332 kubanskih zdravstvenih delavcev, ki so delo opravljali večinoma v revnih in odročnih predelih države, kjer brazilski zdravniki ne želijo delati.

Navadno prenatrpane čakalnice v javnih zdravstvenih ustanovah na teh območjih so zdaj prazne, zdravstvene storitve pa so do preklica odpovedane.

29 milijonov Brazilcev brez zdravstvene oskrbe

Kuba ima ugleden zdravstveni sistem in zelo dobro služi z delom domačih zdravnikov v tujini. Približno 50.000 kubanskih zdravstvenih delavcev delo opravlja v več 60 državah po vsem svetu. Kubanski zdravniki dejansko prejemajo le del plače, ki pa je za kubanske razmere še vedno višja od povprečne plače.

Brazilski nacionalni lobi županov in predstavniki občinskih zdravstvenih oblasti so opozorili, da bi lahko brez osnovne zdravstvene oskrbe zdaj ostalo okoli 29 milijonov Brazilcev. Brazilsko vlado so ob tem pozvali, naj Kubancem omogoči, da ostanejo v državi.

K. Št.