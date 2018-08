Trump grozi WTO-ju: Zresnite se, ali pa bomo izstopili

31. avgust 2018 ob 09:16

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bodo ZDA izstopile iz Svetovne trgovinske organizacije (WTO), saj da ZDA ne obravnavajo pošteno.

Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da WTO v primeru meddržavnih sporov vse prevečkrat odloči v škodo ZDA. Po poročanju BBC-ja pa raziskave kažejo ravno nasprotno – pritožbe ZDA so v 90 odstotkih obravnavane v njihovo korist, v primeru pritožb pa izgubi v enakem odstotku.

"Če se ne bodo zresnili, bomo izstopili iz WTO-ja," je v intervjuju za Bloomberg News dejal Trump, ki je bil že večkrat kritičen do te nevladne organizacije, pristojne za večstranska pravila, po katerih poteka trgovina med njenimi članicami in rešuje morebitne trgovinske meddržavne spore.

Ameriški predsednik je WTO kritiziral že pred samo izvolitvijo. V četrtkovem intervjuju pa je ustanovitev organizacije leta 1994 označil za "najhujši trgovinski sporazum v zgodovini". Washington v zadnjem času vztrajno preprečuje izvolitev nekaterih sodnikov arbitražnih teles, kar bi lahko ustavilo sodne postopke.

Trgovinska politika izolacije

ZDA vodijo trgovinsko politiko izolacije, v zadnjem času pa so začele trgovinske konflikte z najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami ZDA, z EU-jem, Kitajsko, Mehiko in Kanado. ZDA so za te države zvišale carine na več področjih, Trump pa grozi z uvedbo novih carin.

Po julijskem uvajanju 25-odstotnih uvoznih carin za Kitajsko so pred dnevi uvedle še davek za dodatnih 279 izdelkov v vrednosti 16 milijard dolarjev. Kitajska je odgovorila z enakovrednimi carinami na ameriški uvoz, med drugim veljajo za ameriški premog, bencin, avtomobile, motocikle in medicinsko opremo.

V ponedeljek je Trump hvalil dogovor v ključnih točkah z Mehiko glede severnoameriškega prostotrgovinskega sporazuma Nafta, del katerega je bila do zdaj tudi Kanada, s katero pa želi Trump podpisati dvostranski dogovor.

