Trump: Ivanka naredila nedolžno napako, ki so jo napihnile lažne novice

Demokrati v kongresu bodo januarja uvedli preiskavo

23. november 2018 ob 19:26

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je razkritje, da je njegova hči in svetovalka Ivanka Trump uporabljala zasebno pošto za uradne zadeve, označil za "nedolžno" napako, ki so jo napihnile lažne novice.

Washington Post je v ponedeljek poročal, da je Bela hiša uradno preiskovala sodelavce in ugotovila, da je hči in uradna svetovalka ameriškega predsednika Ivanka Trump za uradne komunikacije s člani vlade in Bele hiše celo leto pošiljala spletno pošto z zasebnega elektronskega naslova.

Na tak način je poslala več sto spletnih sporočil, s čimer je kršila zakon o predsedniških arhivih, ki zahteva, da se vsa uradna komunikacija Bele hiše ustrezno ohrani in arhivira. Ivanka naj bi pozneje vso elektronsko pošto, za katero so ocenili, da je uradna, poslala na vladni strežnik v arhiviranje.

Časopis New York Times je sicer že septembra lani poročal, da je bilo v omenjenem prekršku še pet zaposlenih v Beli hiši, a Washington Post je bil tisti, ki je prvi razkril obseg prestopka in hkrati opozoril na grožnje Trumpa predsedniški protikandidatki demokratki Hillary Clinton, ki je kot zunanja ministrica z zasebnega strežnika pošiljala spletno pošto za službene namene. Trumpovi podporniki še danes vzklikajo "Zapri jo!".

"Le nedolžna sporočila"

Ko so novinarji Trumpa na njegovem posestvu v Mar-a-Lagu vprašali, ali se je s hčerko pogovarjal o zlorabi spletne pošte, je dejal, da ni postopala narobe. "Izbrisala ni nobenega sporočilo, kot recimo 33.000 plus še morda kakšnih 100.000, ki jih je izbrisala Hillary Clinton po sodnem pozivu," je odgovoril Trump.

Kot poroča Guardian, se prva števila, ki jo navaja Trump, 33.000, nanaša na izbrisano spletno pošto Clintonove, med katero so bila tudi njena zasebna sporočila, FBI-ju je uspelo nekaj izbrisane pošte celo ohraniti, druga številka, 100.000, pa se ne nanaša na nobeno znano dejstvo.

Demokrati bodo uvedli preiskavo

"Bilo ni ničesar, le nedolžna sporočila," je nadaljeval Trump in dodal: "Med njimi ni bilo zaupnih sporočil. To je le še ena nova lažna novica". "Je pa opravila prestop iz zasebnih sporočil na vladna." Trump verjame, da je vsa spletna pošta njegove hčere zdaj arhivirana in da je nastali položaj "popolnoma drugačen od tistega drugega, o katerem sem govoril".

Demokrati, ki so na vmesnih novembrskih volitvah zmagali v predstavniškem domu, so že napovedali preiskavo primera, ko bodo prevzeli oblast januarja naslednje leto.

