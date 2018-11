Ivanka Trump je zagrešila isto napako kot Hillary Clinton

Bela hiša zadeve še ni komentirala

20. november 2018 ob 20:39

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Demokrati zahtevajo preiskavo hčere ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove svetovalke v Beli hiši Ivanke Trump, saj je, tako kot Hillary Clinton, vladne zadeve urejala po zasebni pošti.

Informacijo je objavila nestrankarska skupina Ameriški nadzor, ki je do nje prišla s pomočjo zahtevka po zakonu o svobodnem dostopu do informacij javnega značaja.

Washington Post je v ponedeljek poročal, da je Ivanko Trump, poročeno Kushner, uradno preiskovala Bela hiša in ugotovila, da je za uradne komunikacije uporabljala svojo zasebno elektronsko pošto.

Na tak način je komunicirala s člani vlade in Bele hiše. Zakon o predsedniških arhivih zahteva, da se vsa uradna komunikacija Bele hiše ustrezno ohrani in arhivira. Bela hiša zadeve še ni komentirala.

Bo Trump tudi za Ivanko zahteval zaporno kazen?

Trumpove kritike zdaj najbolj zanima, ali bo skupaj s svojimi podporniki tudi za Ivanko zahteval zaporno kazen, kot jo je v primeru Hillary Clinton. Trump je namreč predsedniško kampanjo leta 2016 zasnoval tudi z napadi na demokratsko nasprotnico, ki je v času, ko je bila zunanja ministrica, uporabljala zasebni strežnik elektronske pošte.

Zaradi tega so kongresni republikanci uvedli preiskavo, ki jo je izvedel tudi FBI, republikanski podporniki Trumpa pa na zborovanjih stranke še vedno zahtevajo, da se nekdanji prvi dami in zunanji ministrici ZDA odvzame prostost. Trump je za Clintonovo pogosto dejal, da uživa poseben privilegij, ker ni bila obtožena zaradi kršenja zakona o predsedniških arhivih.

Odvetnik Ivanke Trump Abe Lowell je zagotovil, da so vso njeno elektronsko pošto, za katero so ocenili, da je uradna, poslali na vladni strežnik, da se ohrani. Lowell zagotavlja, da se je zakon s tem upošteval. Trumpova naj bi se počasi navajala na uporabo vladnega elektronskega naslova, da pa doma ni imela svojega posebnega strežnika elektronske pošte.

Demokrati bodo preiskavo začeli januarja

Predsednik odbora za nadzor predstavniškega doma ameriškega kongresa demokrat Elijah Cummings je povedal, da bodo v kongresu preiskavo začeli januarja, ko bodo oblast v predstavniškem domu januarja prevzeli demokrati po tem, ko so dobili večino na vmesnih novembrskih volitvah.

"Predsednikova družina ni nad zakonom in kongres mora nemudoma preiskati resna vprašanja. Med drugim to, ali je Ivanka Trump ohranila in predala njeno elektronsko pošto v arhiv in ali je prek zasebnega sistema pošiljala zaupne informacije," je sporočila skupina Ameriški nadzor.

K. Št.