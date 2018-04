Trump za Macrona priredil svoj prvi državniški sprejem

V petek bo na obisku Merklova

24. april 2018 ob 10:35

Washington - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na prvem državniškem obisku v ZDA, kjer bosta glavni temi pogovorov iranski jedrski sporazum in napoved uvedbe carina na uvoz jekla ter aluminija iz Evrope.

Macron je s soprogo Brigitte obisk začel v ponedeljek popoldne, ko sta skupaj s predsednikom Donaldom Trumpom nasula zemljo na posajeni hrast, ki ga je kot spomin na prvo svetovno vojno s seboj prinesel Macron.

Prvi par Francije je deležen posebne časti, saj Trump v 15 mesecih vladanja še ni imel državniškega sprejema in večerje, za katero je odgovornost prevzela ameriška prva dama Melania Trump. Glavni del državniškega obiska bo potekal danes, ko bodo na sporedu pogovori ameriške in francoske delegacije v Beli hiši, kjer sta najbolj pomembni vprašanji Trumpovo zavračanje iranskega jedrskega sporazuma in načrtovanje carin na uvoz jekla in aluminija iz Evrope.

Za francoske goste bodo pred Belo hišo pripravili državniški sprejem, na katerem bo sodelovalo približno 500 ameriških vojakov, obisk pa se bo nadaljeval s pogovori v Beli hiši, kosilom na State Departmentu in skupno novinarsko konferenco Trumpa in Macrona. Zvečer bo državniška večerja, na katero niso povabili niti demokratov niti predstavnikov medijev.

V petek prihaja Merklova

Trump bo v petek v Beli hiši sprejel tudi nemško kanclerko Angelo Merkel, ki je z Macronom uskladila stališča glede Irana in carin. Trump mora 12. maja ponovno potrditi veljavnost iranskega jedrskega sporazuma, vendar od sopodpisnikov zahteva spremembe, ki bi pokrile tudi iranske dejavnosti v regiji Bližnjega vzhoda in raketni program.

Za evropske podpisnice (Velika Britanija, Francija in Nemčija) spremembe ne pridejo v poštev, namesto tega pa naj bi glede na diplomatske vire skušali zadovoljiti Američane s ponudbo o posebnih merjenih sankcijah glede raketnega programa. Macron in Merklova bosta Trumpa tudi skušala prepričati, da kuhanje trgovinskih vojn z enostranskimi carinskimi ukrepi ni pametna zamisel za nikogar.

V ospredju je tudi želja Francije, da ZDA ostanejo vpletene v reševanje državljanske vojne v Siriji.

Francija kot most

71-letni Trump ima boljše odnose s 40-letnim Macronom kot 63-letno Merklovo, s katero do 1. marca letos nista govorila več kot pet mesecev. V spominu številnih ostaja njen obisk Bele hiše marca lani, ko se Trump ni hotel rokovati z njo pred kamerami. Trump je Nemčijo doslej že nekajkrat kritiziral zaradi trgovinskega presežka z ZDA.

Macron ga je po drugi strani lani navdušil s sprejemom v Parizu na dan Bastilje, kjer je predsednik ZDA dobil tudi idejo, da po francoskem vzoru uvede vojaške parade v Washingtonu. Macron je izbral nekonflikten pristop do nepredvidljivega Trumpa in si prizadeva, da bi bila Francija neke vrste most med Trumpovo Ameriko in Evropo.

Macron bo imel v sredo še govor pred obema domovoma ameriškega kongresa, ki pade na obletnico podobnega govora nekdanjega predsednika Charlesa de Gaulla 25. aprila leta 1960.

