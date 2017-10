Trump ni potrdil, da Iran spoštuje jedrski sporazum, a od njega ni odstopil

Iran širi "smrt, razdejanjem in kaos," pravi Trump

13. oktober 2017 ob 18:18,

zadnji poseg: 13. oktober 2017 ob 20:08

Washington,Moskva,Peking - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru o strategiji do Irana sporočil, da ne bo potrdil iranskega spoštovanja jedrskega sporazuma iz leta 2015, vendar pa ZDA iz tega sporazuma ni umaknil.

Trumpov govor je bil zrcalna podoba tistih, ki jih je o Iranu podajal predsednik George Bush mlajši, poroča Slovenska tiskovna agencija. Tako je Iran oziroma njegov "fanatični režim" orisal v najbolj temačni podobi, ga obtožil, da je največji podpornik terorizma na svetu, ki destabilizira regijo in ga potem - brez vsakršnih dokazov, sklicujoč se na "številne, ki tako mislijo" - celo obtožil, da je bil vpleten v teroristične napade v ZDA 11. septembra 2001.

Kot je dejal po poročanju BBC-ja, Iran širi "smrt, razdejanje in kaos". Trump pa vendarle ni odstopil od sporazuma, kot je obljubljal v času predsedniške kampanje.

Mednarodni opazovalci sicer pravijo, da Iran v celoti spoštuje sporazum o zamrznitvi jedrskega programa, ki je bil sklenjen leta 2015 med stalnimi članicami Varnostnega sveta ZN-a in Nemčijo na eni ter Iranom na drugi strani. To je takoj po Trumpovem govoru ponovila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU-a Federica Mogherini. Dodala je, da ni v pristojnosti "katerega koli predsednika na svetu", da prekliče sporazum, ki je bil sprejet z resolucijo Varnostnega sveta.

Usoda sporazuma je v rokah kongresa

"Namera je, da ostanemo v sporazumu, vendar predsednik ne bo potrdil, da Iran sporazum spoštuje," je pred govorom dejal ameriški zunanji minister Rex Tillerson. "Pravimo, v redu, izpolnjujejo tehnične zaveze," je dejal glede iranskega uresničevanja sporazuma. To pomeni, da bo usoda sporazuma v rokah kongresa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump kongresa ne bo pozval k uvedbi sankcij proti Iranu, uvedel pa bo sankcije proti iranski revolucionarni gardi, je dejal Tillerson. Sankcije bodo zadevale finančne strukture in določene posameznike, je dodal.

Po zakonu mora predsednik ZDA vsake tri mesece kongresu sporočiti, ali Iran spoštuje sporazum, po katerem je v zameno za odpravo sankcij omejil svoj jedrski program, za katerega je ves čas trdil, da je miroljubne narave in da ni bil namenjen izdelavi jedrskega orožja. V okviru sporazuma je Iran tudi sprejel mednarodne inšpekcije.

Trump je sicer želel že aprila sporočiti, da Iran sporazuma ne spoštuje, a so ga prepričali, da je še prezgodaj, ker mu šele sestavljajo celovito strategijo do Irana.

Rusija: Odstop od sporazuma bi "resno poslabšal položaj"

V pričakovanju Trumpove odločitve glede sporazuma z Iranom je Moskva opozorila, da bi odstop od sporazuma "resno poslabšal položaj" glede iranskega jedrskega programa. "Tovrstna dejanja bodo gotovo škodovala predvidljivosti, varnosti, stabilnosti in neširjenju po vsem svetu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, pri čemer je mislil na neširjenje jedrskega orožja. Opozoril je, da bi lahko to "resno poslabšalo položaj glede iranskega jedrskega programa".

"Rusija bo zagotovo vztrajala pri svojem stališču, ki ga je večkrat ponovil ruski predsednik Vladimir Putin in je namenjen predvsem ureditvi iranskega jedrskega programa in preprečevanju oboroževanja z jedrskim orožjem," je pred Trumpovim govorom o strategiji ZDA do Irana še dodal Peskov.

Rusko zavezanost sporazumu je v pogovoru z iranskim kolegom Mohamedom Džavadom Zarifom zagotovil tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Govoril je o "polni zavezanosti dogovoru in trdnem stališču za nadaljnje vseobsegajoče uresničevanje tega dogovora," so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočili z ruskega zunanjega ministra.

Tudi Kitajska poziva k spoštovanju dogovora

Pred Rusijo je že Kitajska ZDA pozvala, naj ohranijo zavezanost iranskemu jedrskemu sporazumu. Kot je po poročanju AFP-ja dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing, je dogovor pomemben za zagotavljanje mednarodne politike neširjenja jedrskega orožja ter za mir in stabilnost v regiji. V Pekingu so izrazili upanje, da bi vse strani lahko ohranile in uresničevale dogovor.

B. V.