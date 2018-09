V Braziliji na shodu zabodli skrajnodesničarskega predsedniškega kandidata

Kandidat znan kot "brazilski Trump"

7. september 2018

Brasilia

Na predvolilnem shodu na jugovzhodu Brazilije je napadalec zabodel skrajnodesničarskega kandidata Jaira Bolsonara, ki po prepovedi kandidature Luiza Inácie Lule da Silve vodi v javnomnenjskih anketah. Bolsonaro je napad preživel in bo okreval.

Do napada je prišlo, ko je bil med množico ljudi v državi Minas Gerais. Napadalec ga je zabodel v trebuh, zaradi globoke rane pa bi lahko umrl. Po operaciji so iz bolnišnice sporočili, da je Bolsonaro v "resnem, a stabilnem" stanju. Pričakovati je, da bo okreval. Bolnišnico bo lahko zapustil čez sedem do deset dni.

Policija je osumljenca aretirala. Gre za 40-letnega Adelia Obispa de Oliveiro, ki naj bi imel težave z duševnim zdravjem. Po napadu so ga zadržali in pretepli jezni Bolsonarovi podporniki.



Znan po rasističnih, seksističnih in homofobnih izjavah

Bolsonaro, ki pred oktobrskimi volitvami vodi v raziskavah javnega mnenja, sicer zagovarja "zakon in red", po poročanju BBC-ja pa je znan po rasističnih, homofobnih in seksističnih izjavah.

Leta 2011 je za revijo Playboy dejal, da "ne bi bil zmožen ljubiti sina geja" in da bi raje videl, da bi sin, če bi bil istospolno usmerjen, "umrl v nesreči". Leta 2015 je bil kaznovan, ker je v intervjuju za neki časnik dejal, da kongresnica Maria do Rosario "ni vredna posilstva, ker je zelo grda". Trenutno je v preiskavi zaradi domnevnega rasizma po žaljivih izvajah o Brazilcih afriškega rodu.

63-letnik je kandidat Socialnoliberalne stranke (PSL), številni pa ga imenujejo "brazilski Trump". Tudi Bolsonaro, nekdanji častnik v vojski, zagovarja ohlapnejšo zakonodajo na področju nadzora nad orožjem, podpirajo pa ga tudi evangeličanski kristjani, saj ostro nasprotuje pravici žensk do splava. Podporniki ga medtem vidijo kot nekoga, ki bi odločno ukrepal proti kriminalu.

Obsodbe napada

Številni politiki so napad že obsodili. Fernando Haddad, ki naj bi nadomestil Lulo na mestu kandidata Delavske stranke, če mu ne bo uspelo s pritožbo zoper prepoved kandidiranja, je napad označil za "absurden in obžalovanja vreden".

Predsednik Michel Temer je dejal, da je tak napad "nedopusten" v demokratični državi. "Strpnost je del demokracije. To je del vladavine prava," je dejal.

Nekdanja predsednica Dilma Roussef pa je opozorila, da napad ne sme ostati nekaznovan, "saj mora služiti kot primer, da se to ne bi zgodilo še kakšnemu drugemu kandidatu", še poroča BBC.

B. V.