Sodišče Luli zaradi obsodbe prepovedalo kandidaturo na predsedniških volitvah

Lula vodi v anketah

1. september 2018 ob 08:52

Brasilia - MMC RTV SLO

Brazilsko vrhovno volilno sodišče je razsodilo, da zaprti nekdanji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva ne more kandidirati na oktobrskih predsedniških volitvah zaradi obsodbe zaradi korupcije.

V sedemčlanskem sodišču je šest sodnikov glasovalo za prepoved, eden pa proti. "Danes je na kocki enakopravnost vseh državljanov pred zakonom in ustavo," je dejal eden izmed sodnikov.

Odvetniki Lule so dejali, da se bodo na razsodbo pritožili. 72-letni Lula sicer vodi v javnomnenjskih raziskavah, čeprav je na prestajanju 12-letne zaporne kazni zaradi sprejema podkupnine.

Na razsodbo se je odzvala tudi Delavska stranka, ki je sporočila, da se bo za Lulovo kandidaturo "borila z vsemi sredstvi". Lulove pravice zagotavljajo zakoni in mednarodne pogodbe, so sporočili v stranki. "Branili bomo Lulo na ulicah, skupaj z ljudmi," so dodali.

Obsojen zaradi pranja denarja in korupcije

Lula je bil zaradi pranja denarja in korupcije pravnomočno obsojen januarja, v Braziliji pa pravnomočno osvojeni ljudje ne smejo kandidirati na volitvah. Kot poroča BBC, pa so že bile tudi izjeme.

Lula je bil sicer obsojen, da je kot podkupnino od inženirskega podjetja OAS prejel prenovljeno stanovanje na obali, vredno okoli 9,5 milijona evrov. Sam je krivdo zanikal in dejal, da je obsodba del zarote z namenom, da se mu prepreči vrnitev na oblast.

Nekdanji 72-letni predsednik je najvidnejši obsojenec v okviru protikorupcijske preiskave pod imenom Operacija avtopralnica. Kljub obsodbi se je Delavska stranka odločila, da bo Lula njen kandidat na volitvah.

Medtem naj bi se Lula odločil, da ga kot kandidata nadomesti nekdanji župan Sao Paola Fernando Haddad, če sam ne bo smel kandidirati.

Lula je bil predsednik med letom 2003 in 2011, kot poroča BBC, pa je dosegel veliko gospodarsko rast in izvajal obsežne socialne programe, zaradi česar je užival 87-odstotno priljubljenost ob koncu predsednikovanja.

B. V.