V požarih v Kaliforniji umrlo že najmanj 25 ljudi, stotisoči zapustili domove

Število žrtev in škode narašča

11. november 2018 ob 16:29

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

V požarih, ki divjajo v ameriški zvezni državi Kalifornija, je umrlo že najmanj 25 ljudi, več kot 300.000 jih je moralo zapustiti domove. Z ognjem se bojuje več tisoč gasilcev.

Najobsežnejši požari pustošijo po okrožju Butte na severu in na jugu Kalifornije, na območju Los Angelesa. Gre za tretje najbolj smrtonosne požare v zgodovini te ameriške zvezne države, poroča ameriška televizija CNN.

Kot je v soboto na novinarski konferenci dejal šerif okrožja Butte, Kory Hona, so reševalci na tem območju odkrili 14 trupel, s čimer je število požara Camp Fire naraslo na 23. Še devet ljudi so namreč dan prej odkrili v mestu Paradise, ki je v celoti zgorelo. V mestu, ki ima sicer 27.000 zgradb, jih je bilo požganih 6.700. Dve trupli so medtem odkrili na območju Los Angelesa. Med ranjenimi ljudmi so tudi trije gasilci.

S požari, ki so do zdaj uničili več kot 40.500 hektarjev zemlje, se trenutno bojuje več kot 3.200 gasilcev. Do zdaj so pod nadzor spravili okoli 20 odstotkov požara, poroča CNN.

Oblasti so ocenile, da bodo za zajezitev požara potrebovali tri tedne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evakuacija več kot 300.000 ljudi

Oblasti so na območju okrožja Butte odredile obvezno evakuacijo za 52.000 ljudi. Na jugu države pa se je obseg požara od petka podvojil, zato so oblasti tam odredile obvezno evakuacijo za 250.000 ljudi. Svoje domove je moralo zapustiti tudi 13.000 prebivalcev prestižnega obmorskega mesta Malibu.

Požari so na jugu Kalifornije uničili okoli 15.400 hektarjev zemlje, uničenih je okoli 177 zgradb, še 57.000 pa je ogroženih.

Slabe napovedi

Kot so sporočili vremenoslovci, so se vetrovi po vsej državi medtem še okrepili, močne sunke vetra pa napovedujejo tudi za ponedeljek. Oblasti se zato bojijo, da bi se lahko požari v kombinaciji s sušo še razširili.

B. V.