Požari v Kaliforniji se širijo, devet mrtvih, številne pogrešajo

Ogenj se je razširil tudi na Malibu

10. november 2018 ob 06:53,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 12:18

Sacramento - MMC RTV SLO, STA, bbc

Število žrtev požara, ki je povsem požgal kalifornijsko mesto Paradise in v beg pognal vseh 27.000 prebivalcev, se je povečalo na devet, 35 ljudi pa pogrešajo. Zdaj je zagorelo tudi v Malibuju, kjer ogenj ogroža hiše, prebivalci pa bežijo.

Skupno so zaradi požarov v Kaliforniji evakuirali že 150.000 ljudi.

V četrtek sta izbruhnila dva požara, oba v bližini kraja Thousand Oaks, v petek pa je ogenj zajel območje 280 kvadratnih kilometrov in na svoji poti proti severu požgal celotno mesto Paradise s 27.000 prebivalci. Večini je uspelo uiti na varno, za zdaj naj bi bilo mrtvih 9 ljudi, 35 pa jih pogrešajo. Poškodovani so tudi trije gasilci.

Za gašenje ni bilo časa

Požar je prišel do Paradisa tako hitro, da so gasilci lahko le pomagali pri nenadni evakuaciji, z gašenjem pa se niso imeli časa ukvarjati, saj je šlo za reševanje golih življenj. Ukaz za evakuacijo je prišel nenadoma in na ceste se je podalo praktično vseh 27.000 ljudi, zaradi česar je prišlo do zamaškov in ljudje so morali bežati peš.

Vozniki so na poti naleteli na ognjeni zid, ki je obkrožal mesto in se v paniki zaletavali ali skakali iz vozil in bežali. Povzročili so zamaške in gasilci ter policisti so pozivali druge, naj zapustijo vozila in jim sledijo peš na varno. Požar jih je spremljal proti severu in zahodu.

Severno od Paradisa, ki leži kakšnih 300 kilometrov severno od San Francisca, so ukazali evakuacije dveh manjših mest, zahodno od Paradisa pa je gasilcem uspelo požar ustaviti tik pred mestom z 90.000 prebivalci Chico. Za požarom je ostalo več tisoč uničenih objektov in dolge kolone požganih vozil.

Gori tudi Malibu, prebivalci bežijo

Znova gori tudi na jugu Kalifornije in oblasti so ukazale evakuacijo celotnega bogatega mesta Malibu s 13.000 prebivalci. Skupaj so po Kaliforniji do petka zvečer evakuirali 13.000 ljudi. Iz Malibuja bežijo tudi številne slavne hollywoodske zvezde, ognjeni zublji pa so že pogoltnili nekaj luksuznih vil. Med tistimi, ki so jih morali evakuirati, so med drugim tudi družina Kardashian, Lady Gaga, režiser Guillermo del Toro in Cher.

"Nimamo nadzora nad ognjem, ki se približuje naseljenim delom Malibuja," so sporočili pristojni in odredili takojšnjo evakuacijo.

Južni požar, ki divja v gorovju Santa Monica, se pomika proti Tihemu oceanu, gori pa tudi bolj zahodno v okrožju Ventura in tudi ta požar se pomika proti oceanu. Požare poganjajo močni vetrovi in suho vreme brez vlažnosti.

V okrožjih Butte, Los Angeles in Ventura so oblasti zaradi silovitih požarov razglasile izredne razmere. Več tisoč gasilcev se ob pomoči 23 helikopterjev in gasilnih letal bori z ognjenimi zublji, a so doslej uspeli omejiti le pet odstotkov požarov. Pri gašenju so bili ranjeni trije gasilci.

Trump krivdo pripisal slabemu upravljanju

Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je krivdo za uničujoče požare pripisal slabemu upravljanju z gozdovi. "Nobenega razloga ni za te obsežne, smrtonosne in drage gozdne požare, razen tega, da je upravljanje gozdov slabo," je tvitnil iz Pariza, kjer se bo udeležil osrednje slovesnosti ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne.

Izpostavil je, da zaradi katastrofalnega upravljanja gozdov vsako leto pristojnim službam namenijo milijarde dolarjev in so izgubljena številna življenja. Zagrozil je z ukinitvijo zveznih sredstev za ta namen, če se razmere ne bodo popravile. Kalifornijo sicer vodijo demokrati.

