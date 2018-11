V streljanju v Chicagu umrli štirje ljudje, tudi strelec

Posledica spora v gospodinjstvu

20. november 2018 ob 08:23

Chicago - MMC RTV SLO, STA

V streljanju pred bolnišnico v Chicagu in v njej so v ponedeljek umrli štirje ljudje, med njimi policist, dva uslužbenca bolnišnice in za zdaj še neidentificirani strelec.

Kot je povedal načelnik policije v Chicagu Eddie Johnson, je šlo za posledico spora med partnerjema. Prva žrtev je bila namreč ženska, ki je živela skupaj s strelcem. Na parkirišču bolnišnice naj bi se začela prepirati in moški je izvlekel pištolo ter jo ustrelil v prsi in streljal naprej tudi, ko je bila že na tleh.

Po navedbah prič je nato začel streljati še na policijski avtomobil, ki je prispel na kraj streljanja, zatem pa je pobegnil v notranjost bolnišnice.

Policisti so se zapodili za njim in začel se je strelski obračun, v katerem je umrl človek, ki je v napačnem trenutku izstopil iz dvigala. Ljudje v čakalnici bolnišnice so pobegnili ali pa se vrgli na tla in čakali, da najhuje mine. Policija je po smrti strelca izpraznila bolnišnico.

Župan Chicaga Rahm Emanuel je dejal, da so bili priča podobi in posledicam čistega zla.

NRA kritiziral zdravnike

Strelski napadi so v ZDA pogosti, vendar so bile bolnišnice do zdaj bolj ali manj varne. Napad se je zgodil dva tedna po tem, ko je največji ameriški orožarski lobi NRA ostro napadel zdravnike, ki so javno govorili o svojih izkušnjah z zdravljenjem strelnih ran.

Orožarski lobi, ki uživa podporo republikancev (medtem ko ti uživajo podporo lobija) in predsednika ZDA Donalda Trumpa, je namreč zdravnike javno pozval, naj utihnejo in se ukvarjajo s svojim delom.

B. V.