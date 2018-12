ZDA: Senatorji ne dvomijo o vpletenosti bin Salmana

Trump, Mattis in Pompeo trdijo nasprotno

5. december 2018 ob 14:16

Washington - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Člani ameriškega senata so prepričani, da je za umor novinarja Džamala Hašokdžija odgovoren prestolonaslednik Savdske Arabije Mohamed bin Salman.

Senatorjem je direktorica obveščevalne agencije Cia Gina Haspel predstavila poročilo o okoliščinah smrti novinarja Washington Posta, ki so ga umorili na savdskem konzulatu v Carigradu. Potem ko jih je Haspelova obvestila z zaupnimi informacijami, vplivni senatorji, tako demokrati kot republikanci, ne puščajo nobenega dvoma, da je za umor neposredno odgovoren bin Salman, je poročal dopisnik RTV Slovenija Edvard Žitnik.

Republikanski senator Lindsey Graham je po sestanku s Haspelovo dejal, da po tem, kar je slišal, bin Salman je očitno naročnik in organizator Hašokdžijevega umora: "Nismo našli kadeče se pištole, kot pravimo, ampak kar žago. Nobene možnosti ni, da bi se to lahko zgodilo, ne da bi prestolonaslednik vedel za to." Bob Corker, prav tako republikanski senator, pa je dodal: "Vlada mora to odločno obsoditi. Savdijci morajo plačati za to, kar se je zgodilo."

Trump, Mattis in Pompeo trdijo nasprotno

Na drugi strani predsednik ZDA Donald Trump še vedno trdi, da za vpletenost kronskega princa ni neposrednih dokazov. Trumpovi zgodbi o domnevni nedolžnosti bin Salmana sta pritrdila tudi dva najpomembnejša državna sekretarja, za obrambo Jim Mattis in zunanje zadeve Mike Pompeo. "Nimamo trdnega dokaza o vpletenosti prestolonaslednika," sta oba zatrdila.

Trump javnosti razlaga, da so odnosi s Savdsko Arabijo zelo pomembni, da gre za milijarde dolarjev vredne prodaje orožja in delovna mesta v ZDA. S tem in z dvomom o tem, kdo je naročil umor, upravičuje zavračanje ukrepov proti Savdski Arabiji. A konkretnih političnih posledic ugotovitve o odgovornosti bin Salmana v umor zelo verjetno ne bo. Bela hiša je že dala vedeti, da bo Trump vsak poskus kongresa, da odreče pomoč Savdski Arabiji tudi v vojni v Jemnu, preprečil s predsedniškim vetom.

T. J.