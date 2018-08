Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! S kmetijskim letalnikom je lažje oceniti pridelek na poljih. Foto: Reuters Za starejše je obdelovanje polj z letalnikom priročno. Foto: Reuters Sorodne novice Letalniki bi gozdarjem olajšali pregled stanja gozdov Dodaj v

S kmetijskimi letalniki do preporoda podeželja na Japonskem

Bi lahko obrnili trend?

28. avgust 2018 ob 19:17

Tome - MMC RTV SLO, Reuters

Kmetijski brezpilotni letalniki bi lahko preporodili kmetije na japonskem podeželju, s katerega mladi odhajajo v mesta, starejši prebivalci pa vse težje obdelujejo riževa polja.

V pokrajini Tome na severovzhodu Japonske že nekaj mesecev preizkušajo nove brezpilotne letalnike, ki lahko na riževih poljih opravijo zahtevnejše naloge v kratkem času, kar je posebej priročno za starejše, ki bi sicer opustili kmetovanje.

"Gre za visoko tehnologijo brez primere," je dejal 69-letni pridelovalec riža Isamu Sakakibara iz Tomeja, od koder so s z rižem oskrbovali prestolnico Tokio že od 17. stoletja dalje.

Razvijalci "kmetovalnika" mu prikimavajo, saj menijo, da visokotehnološki brezpilotni letalnik lahko predstavlja odrešitev in fizično razbremenitev za starajoče se podeželske skupnosti, ki se soočajo z nizko rodnostjo in velikim odlivom mlajših generacij v urbana območja.

Kot razlaga Sakakibara, so bili ob predvidenem pomanjkanju delovne sile prisiljeni iskati nove ideje in s pomočjo vrhunske tehnologije izboljšati produktivnost in zaslužek na kmetijah.

Za škropljenje polja s kmetijskim letalnikom porabiš 15 minut, medtem ko sicer potrebuješ več kot uro, pa še delo je težavnejše. Z letalnikom kmetovalci tudi lažje ocenijo, koliko škropiva je potrebno.

Nič več umazano in težaško delo

V Tomeju je povprečna starost kmetovalcev od 67 do 68 let in kot priznava Sakakibara, ima pred seboj še štiri do pet let kmetovanja.

V primerjavi z večjimi radijsko vodenimi helikopterji, ki stanejo 15 milijonov jenov (115.000 evrov), so ti manjši in cenejši, saj stanejo okoli štiri milijone jenov (30.000 evrov).

V zagonskem podjetju Nileworks, kjer so izdelali Nile-T18, se zdaj pogajajo z oblastmi, da bi lahko uporabniki z letalniki, ki se jih uporablja prek tabličnega računalnika s preprosto aplikacijo, leteli brez licence.

29-letni kmetovalec Shota Chiba meni, da bi lahko modernizacija kmetij s pomočjo visoke tehnologije privabila mlade nazaj na podeželje. "Ljudje imajo še vedno stereotipno predstavo o kmetovanju kot umazanemu in težaškemu delu, a temu ni več tako, zahvaljujoč mehanizaciji," je prepričan.

G. V.