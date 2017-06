Sahara: Po okvari tovornjaka žeja usodna za več kot 40 migrantov

Maja so patrulje rešile okoli 40 migrantov, ki so jih sredi puščave pustili tihotapci

1. junij 2017 ob 15:51

Niamey - MMC RTV SLO/STA

Med prečkanjem Sahare je po tem, ko se je pokvaril njihov tovornjak, zaradi žeje umrlo 44 ljudi iz Gane in Nigeriji, med njimi tudi otroci. Pot je preživelo šest žensk.

Šesterica preživelih se je zatekla v oddaljeno vas, kjer so jim pomagali in jih potem odpeljali v Dirkou v Nigru, so po poročanju BBC-ja sporočili iz Rdečega križa, ki je na kraj nesreč poslal ekipo, ki bo zbrala informacije o okoliščinah smrti. Migranti so bili na poti v Libijo, BBC navaja poročanje nigerijske spletne strani Sahelien.

Pot iz Nigra v Libijo je ena od glavni migrantskih poti, po katerih gredo migranti na sever Afrike in potem prek Sredozemskega morja nadaljujejo pot v Evropo. Prečkanje Sahare je najnevarnejši del poti, migranti pa jo ponavadi prečkajo stisnjeni v tovornjake, ki imajo v rezervoarju le nekaj litrov goriva.

Lani junija smo poročali o 34 mrtvih, med njimi je bilo 20 otrok, ki so jih našli mrtve v Sahari blizu nigrsko-alžirske meje. V začetku maja so v puščavi našli trupla osmih ljudi, med njimi petih otrok, ki so bili na poti v Alžiriji, malo kasneje pa so vojaki na severu Nigra rešili 40 migrantov, ki so jih sredi puščave pustili tihotapci.

K. T.